Diretta Sassuolo Pisa streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 12^ giornata di Serie A.

DIRETTA SASSUOLO PISA (RISULTATO FINALE 2-2): MEISTER AVEVA RIPORTATO AVANTI I TOSCANI

Al 35’ Meister firma il gol che riporta in vantaggio il Pisa: splendida palla in profondità di Moreo per l’attaccante, che si ritrova da solo contro due avversari, rientra e calcia trovando la deviazione vincente. Il Sassuolo non molla e prova fino all’ultimo a pareggiare. Al 91’ Pinamonti ha l’occasione per il pari, ma il suo tiro potente termina alto. Al 95’, però, arriva il gol del Sassuolo: Volpato dalla trequarti serve un perfetto cross per Thorstvedt, che insacca allo scadere e fissa il punteggio sul 2-2. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Genoa Sassuolo Primavera (risultato finale 1-4): è un dominio neroverde! (oggi 23 novembre 2025)

DOVE VEDERE LA DIRETTA SASSUOLO PISA IN STREAMING VIDEO TV

Opzione solo con DAZN1 per la diretta Sassuolo Pisa sulla nostra tv, canale al numero 214 del satellite e diretta streaming video che andrà invece su Now.

LAURIENTÉ CI PROVA SU PUNIZIONE!

All’intervallo arrivano un cambio per parte: il Sassuolo sostituisce Walukiewicz con Coulibaly, mentre il Pisa inserisce Albiol al posto di Calabresi. Al 7’ i neroverdi orchestrano un contropiede pericolosissimo: Konè serve di prima Pinamonte, che conclude di punta trovando però la grande risposta di Semper, bravo a chiudere con le gambe. Il Pisa interviene poi con una doppia sostituzione: fuori Tramoni, dentro Meister, e Moreo rileva Nzola. Poco dopo cambia anche il Sassuolo: esce Fadera ed entra Laurienté, che si presenta subito con una punizione velenosa, terminata di poco fuori. Al 21’ Meister, liberato in area da una sponda precisa di Moreo, tenta il tiro ma l’uscita tempestiva di Muric gli chiude lo specchio. Al 26’ Coulibaly prova il destro a giro dal limite, ma Semper blocca senza difficoltà. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Atalanta Sassuolo (risultato finale 0-3): Berardi show, Dea travolta (9 novembre 2025)

CARACCIOLO IMPRECISO

Berardi tenta una giocata personale, ma la retroguardia del Pisa resta attenta e sventa il pericolo. Al 32’ Thorstvedt pennella un cross perfetto sul secondo palo per Fadera, che però impatta male di testa e manda il pallone debolmente sul fondo. Al 36’ Walukiewicz stende Angori e rimedia il secondo giallo della serata. Al 40’ è ancora Angori a mettere un pallone invitante in area per Caracciolo, bravo nel tempo di inserimento ma impreciso nella conclusione, che finisce alta. Poco prima dell’intervallo ci prova anche Fadera, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa pisana.

DIRETTA/ Sassuolo Lazio Primavera (risultato finale 2-1): è vittoria dei neroverdi! (8 novembre 2025)

SUBITO BOTTA E RISPOSTA!

Al 4’ il Pisa trova subito il vantaggio: Cande stende Touré in area e l’arbitro indica il dischetto. Nzola si presenta alla battuta e trasforma con precisione, spedendo il pallone sotto l’incrocio. L’avvio è da incubo per il Sassuolo, che però reagisce immediatamente: al 6’, sugli sviluppi di un corner, la palla si impenna e arriva a Matic, bravo a coordinarsi e a colpire al volo di sinistro, firmando un gol splendido e riportando il match in parità. Al 13’ i neroverdi palleggiano rischiosamente al limite, con Koné che sbaglia l’apertura per Pinamonti, vanificando una potenziale occasione da tiro. Al 16’ il Pisa riparte in contropiede grazie al lavoro spalle alla porta di Nzola: il pallone arriva a Leris, che si accentra e calcia, trovando la deviazione in angolo della difesa. Ancora toscani pericolosi al 19’: Tramoni, servito da un cross rasoterra di Leris dalla linea di fondo, apre troppo il piatto e spreca una chance enorme. Al 24’ arriva il primo cartellino del match: Calabresi interviene in modo duro su Fadera e viene ammonito. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Sassuolo Pisa ci offre una partita che è totalmente inedita nel campionato di Serie A, come è normale che sia. I nerazzurri toscani mancavano dal massimo campionato dal 1991, mentre la prima apparizione dei neroverdi emiliani risale al 2013, la storia è talmente diversa che i precedenti sono solamente sei, i primi due furono in Serie C nel campionato 2006-2007 e videro un pareggio per 0-0 a Sassuolo e la vittoria casalinga per 1-0 del Pisa al ritorno; poi ecco il campionato di Serie B 2008-2009, di nuovo con un pareggio per 0-0 ma a Pisa, mentre il Sassuolo vinse per 3-1 la partita in casa mettendo in equilibrio il testa a testa. Infine, ecco le due partite davvero significative per presentare oggi la diretta Sassuolo Pisa: parliamo dello scorso campionato di Serie B, dal quale le due formazioni sono state promosse insieme.

L’equilibrio resta grazie a una vittoria per parte: 3-1 per il Pisa all’ombra della torre pendente giovedì 26 dicembre 2024 nel turno di Santo Stefano della Serie B, poi il Sassuolo vinse il ritorno in Emilia sabato 1° marzo scorso, portando il totale a due vittorie a testa più altrettanti pareggi. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé; I. Koné, Matic, Thorstvedt; D. Berardi, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Fabio Grosso PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Ant. Caracciolo, Canestrelli; I. Touré, Piccinini, Aebischer, Léris, Angori; M. Tramoni, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SASSUOLO PISA: GROSSO E GILARDINO SI RITROVANO!

Stuzzicante ritrovo tra Fabio Grosso e Alberto Gilardino nella diretta Sassuolo Pisa, in programma alle ore 20:45 di lunedì 24 novembre per la 12^ giornata di Serie A 2025-2026: entrambi campioni del mondo nel 2006, 17 anni più tardi sono anche stati promossi a braccetto dalla Serie B con Frosinone e Genoa.

Oggi hanno cambiato panchina, ma continuano nel loro percorso di crescita: il Sassuolo di Grosso, partito male in campionato, ha presto trovato la retta via e prima della sosta ha vinto 3-0 a Bergamo contro l’Atalanta, confermando di potersi giocare, almeno per il momento, le posizioni che qualificano alle coppe europee.

Grande colpo però anche per il Pisa, che finalmente dopo dieci partite ha trovato la prima vittoria: battuta la Cremonese all’Arena Garibaldi, tre punti che per di più hanno portato i toscani fuori dalla zona retrocessione anche se chiaramente la salvezza andrà sudata a lungo, forse anche fino all’ultimo.

Adesso vedremo se la diretta Sassuolo Pisa sarà in grado di proporre anche qualcosa di interessante sul piano di gioco, per scoprirlo ci affidiamo ai calciatori al Mapei Stadium e a tale proposito parliamo anche di chi dovrebbe essere titolare in uno dei posticipi per la 12^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO PISA

Naturalmente Grosso non rinuncia al 4-3-3 anche per la diretta Sassuolo Pisa, e ormai gli effettivi in campo sono quelli noti: abbiamo infatti una difesa con Walukiewicz largo a destra e Doig, reduce dalla qualificazione ai Mondiali con la Scozia, a sinistra mentre i centrali davanti a Muric sono Idzes e Muharemovic, poi centrocampo comandato da Matic con Thorstvedt e Ismael Kone sulle mezzali, tridente classico con Domenico Berardi e Laurienté a supportare Pinamonti, da valutare però le candidature di Candè e Fadera che possono provare a giocarsi la maglia.

Nel Pisa privo di Lusuardi, Akinsanmiro e Stengs Gilardino manda Antonio Caracciolo, Raul Albiol e Canestrelli a giocare in difesa davanti a Semper, Idrissa Touré (matchwinner contro la Cremonese) e Léris come sempre sulle corsie laterali e Aebischer-Marius Marin come coppia centrale, anche i toscani dunque non cambiano il loro classico assetto con tante conferme, anche sulla zona della trequarti dove infatti operano Matteo Tramoni e Moreo, quest’ultimo anche utile per andare ad affiancare Nzola davanti e creare dunque una sorta di 3-4-1-2 almeno in fase propositiva, vedremo se sarà così.

QUOTE E PRONOSTICO SASSUOLO PISA

Nella diretta Sassuolo Pisa la squadra favorita per la vittoria è quella di casa, ce lo dicono le quote della Snai con il segno 1 per questa eventualità che vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,05 volte quanto messo sul tavolo, contro il valore da 3,70 volte la posta in palio sul segno 1 per l’affermazione dei toscani. Il pareggio, che viene regolato dal segno X, con questo bookmaker prevede una vincita equivalente a 3,20 volte l’importo che sarà stato investito.