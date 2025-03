DIRETTA SASSUOLO PISA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriva il momento dei numeri anche per la diretta di Sassuolo Pisa, il big match di questa giornata di Serie B che vede opposte le due principali forze del campionato. Il nostro obiettivo come di consueto è quello di capire che tipo di partita andremo a vedere in ottica numerica, cercando di evidenziare i trend che le due squadre portano sul rettangolo verde. Il Sassuolo punta molto sul possesso palla come mostra il dato relativo al 52% dei media in cui i neroverdi hanno tenuto il possesso del pallone.

Abbiamo anche 400 passaggi riusciti ogni settimana, mentre invece i nerazzurri sono una squadra più atletica che punta di più sulla corsa come mostra il dato sui 9 km percorsi in media da ogni giocatore di movimento della squadra nerazzurra. I toscani quindi fanno un pressing a tutto campo ma subiscono in media 0,8 reti ogni novanta minuti, un dato abbastanza basso che potrebbe tramutarsi in un pari oggi, andrà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Sassuolo Pisa, il fischio di inizio sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Sassuolo Pisa, dove seguire in streaming video la partita

La diretta Sassuolo Pisa del Mapei Stadium sarà disponibile per la visione per tutti i tifosi e gli appassionati che hanno sottoscritto un abbonamento a Dazn per i piani Standard, Plus e Goal Pass, sarà possibile quindi sintonizzarsi sui canali Dazn o Dazn1 o collegarsi alla piattaforma di streaming di Dazn

Prima contro seconda

La diretta Sassuolo Pisa andrà in scena alle 17.15 per la ventottesima giornata di Serie B e vedrà la sfida tra le due squadre migliori della competizione che stanno lottando per ottenere la promozione diretta in Serie A senza dover passare dai playout, i padroni di casa sono la squadra migliore del campionato che stanno dominando in solitaria, sono 1° con 62 punti, e nell’ultima partita hanno pareggiato 0-0 in casa della Sampdoria. Gli ospiti invece sono gli inseguitori, gli unici che possono pensare di mettere fine al dominio neroverde, sono infatti 2° con 57 punti e si presentano alla partita dopo la convincente vittoria 3-1 contro la Juve Stabia

Formazioni Sassuolo Pisa, i probabili ventidue in campo

Per la diretta Sassuolo Pisa i padroni di casa dovrebbero essere schierati dal tecnico Fabio Grosso con un 4-2-3-1 con Moldovan in porta, Toljan e Doig gli esterni bassi con Lovato e Romagna difensori centrali a completare il reparto, Boloca e Obiang in mediana, trequarti composta da Berardi e Laurienté sulle fasce, Verdi in posizione centrale in supporto di Mulattieri unica punta. Gli ospiti invece risponderanno con il solito 3-4-2-1 del tecnico Filippo Inzaghi con Semper tra i pali, Canestrelli, Caracciolo e Rus i tre difensori centrali, Touré e Angori gli esterni con Marin e Hojholt a completare il centrocampo, Lind unica punta con alle sue spalle Tramoni e Moreo.

Scommessa Sassuolo Pisa, quote e possibile esito finale

La diretta Sassuolo Pisa sarà sicuramente una gara spettacolare, ricca di emozioni, ribaltamenti di fronte e occasioni da gol visto che entrambe le squadre sono allenate molto bene dai loro tecnici e con un’idea di calcio basata sull’attacco e sul segnare sempre un gol in più degli avversari piuttosto che non subirlo. A sfidarsi poi c’è il miglior attacco della competizione, quello del Sassuolo con 58 gol fatti, con la migliore difesa del torneo, quella del Pisa con solamente 25 gol subiti. Secondo Sisal però il favorito per la vittoria è il Sassuolo con una quota di 1.95, la vittoria del Pisa è quotata 4.00 mentre il pareggio ha la quota intermedia pari a 3.30