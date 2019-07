Diretta Sassuolo Real Vicenza/ Risultato live: De Zerbi mischia le carte (amichevole)

Sassuolo Real Vicenza è un’altra amichevole che la squadra neroverde gioca, mercoledì 24 luglio alle ore 18:00, nel corso del suo ritiro estivo di Vipiteno: sono arrivati 12 gol nella prima uscita stagione contro una Rappresentativa Locale, oggi invece in campo c’è una squadra di calciatori svincolati che hanno già fatto da sparring partner a varie squadre del campionato di Serie A, e che dopo le due stagioni in Lega Pro stanno provando a ripartire con le giovanili. Per il Sassuolo dunque si tratta di un impegno piuttosto abbordabile, all’interno di un’estate nella quale potrebbero iniziare davvero un percorso che porti la squadra al salto di qualità; aspettiamo il calcio d’inizio nella diretta di Sassuolo Real Vicenza, nel frattempo possiamo cominciare a vedere in che modo la squadra emiliana si potrebbe disporre sul terreno di gioco agli ordini del suo allenatore Roberto De Zerbi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile seguire la diretta tv di Sassuolo Real Vicenza, che non verrà trasmessa sui canali del nostro Paese; non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa amichevole, ma per tutte le informazioni utili del caso potrete comunque usufruire degli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO REAL VICENZA

Sassuolo Real Vicenza potrebbe essere affrontata da De Zerbi con un undici diverso rispetto a quello che ha iniziato la partita precedente: in attesa di scoprirlo possiamo ricordare che quel giorno l’allenatore aveva deciso per il consueto 4-3-3 con Consigli in porta, Gravillon e Gian Marco Ferrari a comporre la coppia centrale di difesa con Toljan e Tripaldelli, reduce dal Mondiale Under 20 con la nostra nazionale, a correre sulle fasce. A centrocampo avevamo invece avuto Magnanelli come perno di riferimento, Duncan la mezzala di raccordo e Locatelli di fatto il regista della squadra, spostato sul centrosinistra; Brignola e Boga in appoggio a Ciccio Caputo, che oggi potrebbe lasciare spazio a Kevin Prince Boateng con Domenico Berardi eventualmente schierato largo.



