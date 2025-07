DIRETTA SASSUOLO REAL VICENZA: LA PRIMA AMICHEVOLE DEI NEROVERDI

Eccoci a un momento sempre particolare, la prima amichevole estiva, ancora più affascinante quando coinvolge una neopromossa in Serie A: parliamo della diretta Sassuolo Real Vicenza, l’appuntamento è per le ore 17.30 di oggi pomeriggio, martedì 15 luglio 2025, nel corso del ritiro di Ronzone, in Trentino.

Il Sassuolo nello scorso campionato ha letteralmente dominato la Serie B con Fabio Grosso in panchina e allora la società neroverde emiliana lo ha giustamente confermato, puntando sulla continuità per disputare una stagione che possa nuovamente consolidare il Sassuolo in Serie A, come era stato per tanti anni di recente.

Insomma, i neroverdi puntano a essere una mina vagante nel campionato di Serie A 2025-2026, per il momento però l’importante è curare al meglio la preparazione estiva, affinare gli schemi e magari scoprire chi sarà l’autore del primo gol stagione, curiosità sempre appetitosa per i tifosi.

I primi avversari saranno i veneti, che poco più di un decennio fa avevano “assaggiato” anche il calcio professionistico prima di fare un passo indietro. In ogni caso, l’attenzione ovviamente sarà tutta per gli uomini di Fabio Grosso e per capire quali indicazioni ci saranno per il mister nella diretta Sassuolo Real Vicenza…

SASSUOLO REAL VICENZA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Salvo variazioni, dobbiamo segnalare che non dovremmo avere una diretta Sassuolo Real Vicenza in tv, nemmeno sotto forma di diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO REAL VICENZA

Con tutte le cautele del caso alla prima amichevole estiva e con l’ovvia precisazione che sicuramente ci saranno tante sostituzioni e spazio per tutti a partita in corso, mister Fabio Grosso dovrebbe comunque adottare il 4-2-3-1 come modulo di riferimento per i neroverdi nelle probabili formazioni per la diretta Sassuolo Real Vicenza.

Tanto per avere delle indicazioni base, potremmo anche provare a buttare giù un undici di partenza. Vi citiamo allora innanzitutto Turati in porta; come difensori spazio per Missori, Romagna, Muharemovic e Doig; in mezzo al campo la coppia con Lipani e Boloca; si annuncia stuzzicante il reparto offensivo con Berardi, Volpato e Laurienté sulla trequarti e davanti Pinamonti, vedremo se il primo Sassuolo sarà davvero così.