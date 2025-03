DIRETTA SASSUOLO REGGIANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Il derby che seguiremo in diretta di Sassuolo Reggiana si prospetta interessante, con statistiche che evidenziano un certo equilibrio tra le due squadre. Sassuolo ha una media di 1 gol segnato a partita, mentre la Reggiana si attesta a 0.9, con la prima che è leggermente più prolifica. Tuttavia, il Sassuolo ha una difesa più solida, subendo mediamente 1 gol a partita contro gli 1.2 della Reggiana. Questo potrebbe tradursi in un vantaggio difensivo per i neroverdi, che potrebbero sfruttare la loro maggiore solidità per contenere gli attacchi avversari.

Le percentuali di vittorie sono decisamente favorevoli al Sassuolo, che vince il 70% delle partite, mentre la Reggiana si ferma al 23.33%. Questa differenza riflette anche la superiorità del Sassuolo nelle statistiche generali, con una percentuale maggiore di vittorie e una difesa più efficace. Tuttavia, la Reggiana ha una buona predisposizione a segnare più di un gol in una partita, con un 70% di Over 1.5 contro il 53.33% della squadra di casa. Adesso passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Sassuolo Reggiana, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live del match. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Sassuolo Reggiana, come seguirla in streaming video e tv

Per vedere il derby in diretta Sassuolo Reggiana attraverso la televisione i tifosi potranno farlo sul canale Dazn1 ma potranno anche seguire la partita su tablet o cellulare in diretta streaming video su Dazn.

Neroverdi sempre più primi

La diretta Sassuolo Reggiana andrà in scena alle 19.30 per la 31° giornata di Serie B e vedrà una sfida molto sentita per giocatori e tifosi tra due squadre della stessa città che però hanno vissuto due stagioni opposte e ora lottano per differenti obiettivi: il Sassuolo sta dominando la competizione da inizio anno ed è ancora primo con 69 punti, si presenta alla partita dopo la vittoria 1-2 in casa del Cittadella.

La reggiana invece rischia di rientrare nella lotta salvezza visto che ha 32 punti ed è al quindicesimo posto, solo una posizione in più dei playout, arriva alla sfida dopo il pareggio 2-2 con la Sampdoria.

Sassuolo Reggiana, probabili formazioni

Per la diretta Sassuolo Reggiana del Mapei Stadium i padroni di casa dovrebbero confermare il 4-2-3-1 di Fabio Grosso con Moldovan in porta, Toljan e Doig gli esterni bassi con Lovato e Romagna difensori centrali a completare il reparto, Boloca e Ghion in mediana, trequarti composta da Berardi e Perini sulle fasce, Volpato in posizione centrale alle spalle di Mulattieri unica punta. Gli ospiti invece schiereranno il 4-3-3 del tecnico William Viali con gli undici dell’ultima partita con Bardi tra i pali, Libutti, Lucchesi, Meroni e Fiamozzi in difesa, Ignacchiti, Reinhart e Sersanti in mezzo al campo e tridente offensivo con Portanova e Vergara come esterni e Gondo riferimento centrale.

Scommessa Sassuolo Reggiana, quote e pronostico

La diretta Sassuolo Reggiana è una sfida che non dovrebbe regalare troppe sorprese e vedere i padroni di casa portarsi a casa i 3 punti dopo i 90 minuti, gli ospiti difficilmente riusciranno a guadagnare qualche punto nonostante per loro siano importanti per riuscire ad allontanare lo spauracchio dei playout, la gara però rischia anche di vedere più gol di scarto da parte dei neroverdi, il miglior attacco della competizione con 62 gol.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, come bet365, la vittoria del Sassuolo è quasi scontata come evidenzia la quota di 1.65, la vittoria della Reggiana invece è il risultato più difficile e quindi quotata a 5.75, il pareggio invece ha la quota intermedia pari a 3.70.