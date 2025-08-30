Diretta Sassuolo Roma Primavera, streaming video tv: i neroverdi sono a quota 4 punti dopo due incontri, a differenza dei capitolini (30 agosto 2025)

DIRETTA SASSUOLO ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Negli ultimi anni è diventato un appuntamento praticamente fisso e allora curiosiamo nella storia recente verso la diretta Sassuolo Roma Primavera. Basta tornare fino al settembre 2021 per contare dieci precedenti, tra i quali evidentemente spicca la finale scudetto del 31 maggio 2024, che vide il nettissimo successo per 3-0 del Sassuolo e di conseguenza il titolo di campioni d’Italia Primavera 2023-2024 per i neroverdi emiliani.

Questo pesa moltissimo, i numeri complessivi tuttavia sono in perfetto equilibrio, con quattro vittorie per parte più due pareggi in questo testa a testa per la diretta Sassuolo Roma Primavera. Nello scorso campionato avevano sorriso di più i giallorossi: pareggio per 0-0 all’andata in casa della Roma sabato 21 settembre 2024, ma poi ecco il colpaccio esterno per 1-3 sul campo del Sassuolo nella partita di ritorno, che era stata giocata lunedì 14 aprile scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA SASSUOLO ROMA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Sassuolo Roma Primavera, così come per tutte le partite del massimo campionato giovanile italiano, potrete farlo gratuitamente su Sportialia. Lo stesso discorso riguarda la diretta streaming dato che Sportitalia offre sito web e applicazione per vedere i match.

BEL MATCH

Due avvii diversi a confronto per quanto riguarda la diretta Sassuolo Roma Primavera. In programma sabato 30 agosto 2025 alle ore 14:30. I neroverdi hanno già 4 punti in classifica mentre i giallorossi sono fermi a 1.

Il Sassuolo Primavera è ancora imbattuto avendo pareggiato contro la Juventus per 2-2 (gol di Seminari e Negri) mentre col Milan sono arrivati i tre punti: vittoria per 2-1 in trasferta grazie alla doppietta di Kulla nel primo tempo.

La Roma Primavera invece ha iniziato male con zero vittorie nelle prime due uscite di campionato. I giallorossi hanno pareggiato all’esordio col Parma per 2-2 con le reti di Romano e Della Rocca. Sconfitta per 1-0 invece con l’Atalanta.

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA PRIMAVERA

Il Sassuolo Primavera scenderà in campo con il modulo 4-3-1-2 con Nyarko in porta, difeso da Campani, Vezzosi, Macchioni e Benvenuti. A centrocampo spazio a Seminari, Tomsa e Frangella con Negri trequartista e Kulla-Sandro in attacco.

La Roma invece predilige l’assetto tattico 4-3-2-1 con Zelezny tra i pali, protetto da Lulli, Seck, Nardin e Cama. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Coletta, Romano e Di Nunzio mentre Scacchi e Della Rocca supporteranno Arena.