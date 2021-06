Diretta Sassuolo Roma Primavera/ Streaming video tv: sfida appassionante

DIRETTA SASSUOLO ROMA PRIMAVERA: PUNTI CHE SCOTTANO

Sassuolo Roma Primavera, in diretta questa sera, mercoledì 9 giugno 2021, si gioca con fischio d’inizio alle ore 21.00 per la ventottesima e terzultima giornata del Campionato Primavera 1, che ci propone l’ennesimo turno infrasettimanale per avvicinarsi sempre di più alla fine di una stagione assai complicata a causa della pandemia di Coronavirus. Sarà sicuramente un posticipo appassionante quello che ci sarà offerto dalla diretta di Sassuolo Roma Primavera, perché i neroverdi emiliani hanno 41 punti in classifica mentre i giallorossi finora ne hanno accumulati 49: il Sassuolo può puntare ai playoff, mentre la Roma culla ancora ambizioni di primato nella stagione regolare.

Nella scorsa giornata, il Sassuolo Primavera ha colto una bella vittoria per 2-3 sul campo del Genoa, mentre la Roma ha pareggiato per 2-2 il big-match contro la Sampdoria. Oggi sarà per entrambe le formazioni un test molto importante: che cosa succederà in Sassuolo Roma Primavera?

DIRETTA SASSUOLO ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Roma Primavera sarà trasmessa da Sportitalia (casa del campionato giovanile) sul canale numero 60 della televisione in chiaro, ma potremo vedere questo incontro anche tramite diretta streaming video, che l’emittente offrirà sul sito Internet www.sportitalia.com oppure tramite la propria app.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA PRIMAVERA

Adesso è giunto il momento di scoprire le probabili formazioni di Sassuolo Roma Primavera. Per i padroni di casa di mister Bigica possibile modulo 3-5-2 con Piccinini, Arabat e Flamingo nella difesa a tre davanti al portiere Zacchi; a centrocampo folta linea a cinque da destra a sinistra con Paz, Aucelli, Mercati, Artioli e Saccani; infine l’attacco dei neroverdi potrebbe vedere titolari Samele e Mattioli. Per quanto riguarda invece la Roma Primavera, si potrebbe disegnare un modulo offensivo 3-4-3 per mister De Rossi con Boer in porta; davanti a lui retroguardia a tre composta da Buttaro, Ndiaye e Rocchetti; a centrocampo da destra a sinistra Tripi, Bove, Milanese e Zalewski; infine il tridente d’attacco che potrebbe vedere titolari Ciervo, Podgoreanu e Afena-Gyan.

