Diretta Sassuolo Roma/ Streaming video DAZN: occasione per Fonseca (Serie A)

Sassuolo Roma, partita diretta dal signor Luca Pairetto e in programma sabato 1 febbraio 2020 alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I giallorossi tornano in campo dopo la convincente prova del derby, che non ha portato però una vittoria con la pressione offensiva che ha portato una grande quantità di conclusioni a rete, ma non sufficiente per numero di tiri nello specchio della porta. La squadra di Fonseca si è portata comunque a +1 sull’Atalanta quinta, mantenendosi in zona Champions League ed ora affronterà un Sassuolo che nell’ultima trasferta di Genova ha dato prova di grande solidità, pareggiando a Marassi nonostante tre quarti di partita giocati in dieci uomini. All’andata la Roma ha battuto 4-2 il Sassuolo realizzando tutti i gol nella prima frazione di gioco, 0-0 nell’ultima sfida al Mapei Stadium. Da quando il club neroverde è approdato in Serie A, nel 2013, il Sassuolo non ha mai vinto contro i giallorossi né in casa né in trasferta.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Roma non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 209 di Sky, ovvero DAZN1. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet anche per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sassuolo Roma, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Il Sassuolo allenato da De Zerbi dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakoupoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. La Roma guidata in panchina da Fonseca sarà chiamato a rispondere con un 4-2-3-1 così disposto sul rettangolo verde: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Sassuolo e Roma, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 4.00, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.75 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 1.85. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.55 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.35.



