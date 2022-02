Diretta/ Sassuolo Roma streaming video tv: capolista sempre più in fuga (Primavera)

DIRETTA SASSUOLO ROMA PRIMAVERA: DE ROSSI NON VUOLE FERMARSI!

Sassuolo Roma, in diretta mercoledì 15 febbraio 2022 alle ore 17.00 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo sarà una sfida valevole per la 19^ giornata del campionato Primavera 1. Capolista sempre più in fuga nonostante la frenata nell’ultimo turno di campionato, un 2-2 casalingo contro il Torino che ha lasciato comunque i giallorossi a +7 dal Cagliari secondo della classe, con la corsa al primo posto che sembra tutta in mano alla squadra allenata da Alberto De Rossi.

Il Sassuolo è uscito sconfitto dall’ultimo confronto in casa del Milan, per gli emiliani un solo punto ottenuto nelle ultime tre partite disputate in campionato anche se ormai la zona play out sembra a distanza di sicurezza, mentre i play off sono ancora a tiro a 3 lunghezze di distanza. Nel match d’andata la Roma ha battuto di misura il Sassuolo che, il 9 giugno scorso, si è invece imposto con il punteggio di 2-1 nell’ultima sfida disputata in casa contro i giallorossi nel campionato Primavera.

DIRETTA SASSUOLO ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Roma Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Roma Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Per il Sassuolo, Emiliano Bigica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vitale; Paz, Flamingo, Miranda, Pieragnolo; Abubakar, Zenelaj, Aucelli; Ngingi, Diawara, Forchignone. Risponderà la Roma allenata da Alberto De Rossi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Vicario; Missori, Faticanti, Tripi, Rocchetti; Volpato; Padula, Cassano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Roma Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.



