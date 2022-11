Diretta/ Sassuolo Roma streaming video tv: Dionisi sfida Mou (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO ROMA: MOURINHO VUOLE I 3 PUNTI A TUTTI I COSTI!

Sassuolo Roma, in diretta mercoledì 9 novembre 2022 alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. C’è grande voglia di riscatto per due squadre reduci da un weekend da dimentica.

Il Sassuolo ha raccolto 15 punti nelle prime tredici partite, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. Neroverdi reduci da due ko di fila, l’ultimo per 1-0 sul campo dell’Empoli. La Roma, invece, è a 25 punti, raccolti grazie a otto vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Domenica la formazione giallorossa ha perso il derby contro la Lazio per 0-1.

COME VEDERE LA PARTITA SASSUOLO ROMA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Sassuolo Roma non sarà una di quelle che per questa 14^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Sassuolo Roma sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

Diverse assenze sia per Dionisi che per Mourinho, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Sassuolo Roma. Partiamo dai neroverdi, privi di Romagna, Muldur, Defrel e Berardi. Padroni di casa in campo con il classico 4-3-3: Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt, Laurientè, Pinamonti, Traorè. Mou privo di Darboe, Dybala, Spinazzola, Pellegrini. Lo Special One sceglie il 3-4-1-2: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski, El Shaarawy, Zaniolo, Abraham.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sassuolo Roma sorridono alla formazione giallorossa. Andiamo a conoscere i numeri dei bookmkaers di Eurobet: la vittoria dei neroverdi è a 3,50, il pareggio è a 3,60, mentre il successo dei giallorossi è quotato 2,05. Secondo gli esperti ci saranno diverse reti: Under 2,5 a 2,00 e Over 2,5 a 1,72. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,62 e 2,15.

