DIRETTA/ Sassuolo Roma Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

DIRETTA SASSUOLO ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Sassuolo Roma Primavera stiamo per assistere a una partita molto interessante nel quadro del campionato 1. Campione per il secondo anno consecutivo al Torneo di Viareggio, il Sassuolo in campionato è imbattuto da quattro giornate: ha vinto due volte in trasferta e pareggiato due volte in casa, l’ultimo successo interno è datato primo aprile (contro l’Inter) e in generale il periodo è davvero ottimo, il ko sul campo del Torino rimane l’unico in 11 turni (n precedenza 5 sconfitte in 19 partite), il Sassuolo ha perso poco e pareggiato tanto (11 partite).

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO/ Quote: Lukaku vs Pinamonti, amici contro

La Roma invece è tornata a vincere dopo due sconfitte e un pareggio; il girone di ritorno dei giallorossi è stato poco brillante e spicca soprattutto il fatto che l’ultima affermazione in trasferta sia datata addirittura 5 novembre (contro il Frosinone), oltre un girone fa. Fuori casa i giallorossi hanno 5 vittorie e un totale di 18 punti, ma i gol incassati sono 30 contro i 16 subiti a domicilio, e soprattutto le cinque vittorie sono maturate presto. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di capire cosa accadrà sul campo in questo match della 31^ giornata; mettiamoci comodi e lasciamo la parola ai giocatori, finalmente è tutto pronto e la diretta di Sassuolo Roma Primavera può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Inter Sassuolo/ Diretta tv: Lukaku-Correa e le coppie di Inzaghi

SASSUOLO ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Roma Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

OSPITI FAVORITI!

Sassuolo Roma, in diretta sabato 13 maggio 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato Primavera 1. Giallorossi da podio dopo gli ultimi risultati, il successo interno sulla Fiorentina (peraltro bis dopo la vittoria in finale di Coppa Italia) ha permesso ai ragazzi di Federico Guidi di agganciare proprio i viola al terzo posto in classifica, blindando ormai la partecipazione ai play off.

VIDEO/ Sassuolo Bologna (1-1) gol e highlights. Pari nel derby emiliano

Anche il Sassuolo viene da una vittoria brillante, avendo calato il poker in casa del Bologna nel derby emiliano. Neroverdi che hanno trovato così uno strappo importante in classifica a quinto posto, a +3 sulla coppia composta da Frosinone e Juventus e a -1 dalla stessa Roma e dalla Fiorentina. All’andata gran vittoria neroverde con un 1-4 inflitto alla Roma che ha pareggiato 1-1 nell’ultimo precedente in casa del Sassuolo, disputato il 16 febbraio 2022.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Roma Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Per il Sassuolo, Emiliano Bigica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zacchi; Pieragnolo, Miranda, Loeffen, Cannavaro; Abubakar, Casolari, Kumi; D’Andrea, Bruno, Russo. Risponderà la Roma allenata da Federico Guidi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Baldi; Keramitsis, Tahirovic, Chesti; Missori, Pisilli, Faticanti, Cherubini; Pagano, Volpato; Padula.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SASSUOLO ROMA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Roma Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











© RIPRODUZIONE RISERVATA