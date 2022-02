DIRETTA/ Sassuolo Roma video streaming tv: giallorossi dominanti nei precedenti

DIRETTA SASSUOLO ROMA: I TESTA A TESTA

La diretta di Sassuolo Roma si è giocata al Mapei Stadium per otto volte. Il bilancio è nettamente in favore della squadra giallorossa che ha vinto in ben cinque di queste occasioni con due pareggi e appena un successo per la squadra neroverde. Il Sassuolo ha battuto la Roma in casa nella gara del febbraio 2020 terminata col risultato di 4-2. Fu una gara piena di emozioni con i padroni di casa in grado di portarsi avanti di tre gol in 26 minuti. La doppietta di Caputo aveva visto fare seguito a un bel gol di Djuricic.

Nella ripresa Dzeko e Veretout l’avevano parzialmente riaperta, ma con in mezzo il rosso a Pellegrini. Il sigillo sul match lo metteva Boga al minuto 74. La squadra capitolina non vince al Mapei dal 20 maggio del 2018. La gara fu decisa da un autogol di Pegolo al minuto 46, quel Pegolo che è reduce da una prova straordinaria in Coppa Italia giovedì scorso contro la Juventus. L’anno passato la partita terminò 2-2 con la Roma raggiunta due volte. Ai gol di Pellegrini e Peres risposero prima Traore e poi Raspadori.

DIRETTA SASSUOLO ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Sassuolo Roma di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

SASSUOLO ROMA: MOU VUOLE I 3 PUNTI E UNA REAZIONE!

Sassuolo Roma, in diretta domenica 13 febbraio 2022 alle ore 18.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Giallorossi di nuovo in campo dopo la tempesta dell’ultima settimana: la mancata vittoria contro il Genoa e il ko in Coppa Italia contro l’Inter ha scatenato l’ira del tecnico Mourinho, che ha chiesto ai giocatori di tirare fuori gli attributi per continuare a inseguire l’Europa in campionato.

In Coppa Italia anche il Sassuolo ko in extremis in casa della Juventus: per i neroverdi pesa però soprattutto il poker incassato in casa della Sampdoria la settimana scorsa e le squalifiche di Scamacca e Raspadori, che faranno affrontare il match in emergenza offensiva. All’andata Roma vincente all’ultimo secondo 2-1 in una partita apertissima, mentre gli emiliani hanno pareggiato 2-2 nell’ultimo precedente casalingo contro la formazione capitolina il 3 aprile scorso.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Roma, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il Sassuolo, Alessio Dionisi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Traore; D. Berardi, Defrel, Ciervo. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Mkhitaryan, S. Oliveira, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Afena-Gyan, Abraham.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Roma al Mapei Stadium, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.



