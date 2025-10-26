Diretta Sassuolo Roma, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Mapei Stadium per l'ottava giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA SASSUOLO ROMA, OSPITI A QUOTA QUINDICI

Comincia domenica 26 ottobre 2025 alle ore 15:00 la diretta Sassuolo Roma. Presso il Mapei Stadium-Città del Tricolore i giallorossi proveranno a rimanere nelle posizioni più alte in modo tale da non perdere terreno nei confronti delle altre pretendenti che inseguono un piazzamento valido per la prossima edizione della Champions League.

I capitolini sono reduci dall’impegno infrasettimanale disputato contro il Viktoria Plzen in Europa League ed arrivano soprattutto dalla sconfitta per 1 a 0 rimediata allo Stadio Olimpico contro l’Inter, da cui sono stati agganciati a quota quindi nella classifica della Serie A 2025/2026 proprio a causa di questo risultato.

La squadra di Gasperini dovrà però fare i conti con una trasferta complicata visto che il Sassuolo sta facendo bene in quest’annata calcistica che segna il ritorno degli emiliani nel massimo campionato. I neroverdi hanno fino a questo momento raggiunto la parte sinistra della graduatoria conquistando dieci punti come la Cremonese, altra neo promossa.

La compagine allenata da mister Fabio Grosso, che nell’ultimo turno ha pareggiato senza segnare contro il Lecce, non perde da tre partite ed ha bisogno di continuare ad ottenere risultati utili per evitare di essere a sua volta scavalcata dalle inseguitrici come il Torino, il Cagliari, la Lazio ed anche l’Udinese, distanti al massimo due lunghezze.

DIRETTA SASSUOLO ROMA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Sassuolo Roma sarà visibile per gli abbonati a DAZN. Guarda la partita di Serie A in streaming sul sito o sull’applicazione del servizio a pagamento. Chi possedesse una smart tv potrà inoltre seguire la gara anche sulla propria televisione.

DIRETTA SASSUOLO ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Roma: 4-3-3 iniziale per i padroni di casa allenati dal tecnico Grosso con Muric portiere titolare, Walukiewicz, Idzes, Romagna e Doig in difesa, Konè, Matic e Thorstvedt in mediana, Berardi, Pinamonti e Laurienté nel tridente d’attacco. Il modulo 3-4-2-1 dovrebbe essere invece quello scelto dal tecnico Gasperini per i giallorossi con Svilar fra i pali, Celik, Mancini e Ndicka nelle retrovie, Wesley, Koné, Cristante e Tsimikas a centrocampo, Soulé e Pellegrini trequartisti a supporto del centravanti Ferguson.

DIRETTA SASSUOLO ROMA, LE QUOTE

Il pronostico riguardante l’esito finale della diretta Sassuolo Roma sembra essere appannaggo degli ospiti se andiamo a vedere le quote proposte dalle agenzie di scommesse. Per Sisal i giallorossi vengono dati vincenti ad appena 1.80 mentre le chances che si concretizzi un pareggio sono quasi la metà, con l’x pagato appunto a 3.50. I padroni di casa avranno parecchio da fare per riuscire ad aggiudicarsi i tre punti se si pensa che il segno 1 è quotato a 4.50.