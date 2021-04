Diretta Sassuolo Roma/ Streaming video tv: test ostico per Fonseca (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO ROMA: SFIDA INCERTA, TRA TANTE ASSENZE…

Sassuolo Roma, in diretta dal Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia, sarà una delle partite valide per la ventinovesima giornata di Serie A, che si disputa per intero al Sabato Santo, come al solito a Pasqua: appuntamento dunque alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 3 aprile 2021. La diretta di Sassuolo Roma si annuncia intrigante, perché in casa neroverde non sarà facile fare risultato per la Roma di Paulo Fonseca, che tuttavia deve rilanciarsi nella corsa al quarto posto dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Napoli che ha confermato una volta di più le ataviche difficoltà giallorosse nelle partite contro le altre big. Bello essere l’unica italiana rimasta nelle Coppe europee, ma il rischio è di veder allontanarsi il quarto posto anche in questa stagione.

Diretta Benevento Parma/ Streaming video tv: i sanniti per la sicurezza! (Serie A)

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi arriva invece dal rinvio contro l’Inter e in precedenza dall’amara sconfitta 3-2 a Torino dopo essere stato in vantaggio di due gol: il treno europeo è forse definitivamente passato, ma oggi c’è comunque l’occasione di cogliere un risultato di prestigio. Cosa ci dirà Sassuolo Roma?

DIRETTA CAGLIARI VERONA/ Video streaming DAZN: la storia ci dice che...

DIRETTA SASSUOLO ROMA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Roma sarà garantita dai canali di Sky Sport, che detengono i diritti per trasmettere in esclusiva sette partite per ogni giornata del campionato di Serie A. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, che sarà disponibile tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

Scopriamo adesso insieme quali saranno le probabili formazioni di Sassuolo Roma. Roberto De Zerbi ha grossi dilemmi in attacco a causa dei problemi fisici di Berardi e Caputo: ipotizziamo dunque un reparto offensivo con Maxime Lopez affiancato a Djuricic e Boga alle spalle di Raspadori, che agirà da centravanti. A centrocampo non c’è Locatelli e dovremmo dunque vedere Magnanelli e Obiang anche perché il già citato Lopez dovrebbe avanzare, in difesa si segnalano invece ben due ballottaggi per i posti da terzini, Muldur-Toljan e Rogerio-Kyriakopoulos. Nella Roma potrebbe tornare in ballottaggio la maglia da portiere, ma soprattutto vi sono pesanti assenze tra squalifiche e infortuni. In difesa dunque potrebbero essere arretrati Cristante e pure Spinazzola, dando spazio a Bruno Peres come esterno sinistro di centrocampo; Pellegrini agirà nel cuore della mediana, mentre in attacco dovremmo vedere Pedro ed El Shaarawy come trequartisti a supporto della punta centrale Borja Mayoral, che sembra favorito nel ballottaggio con Dzeko.

DIRETTA ATALANTA UDINESE/ Video streaming tv: il bilancio è in favore della Dea

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Sassuolo Roma secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti sono leggermente favoriti e il segno 2 è quotato a 2,05, mentre poi si sale fino a quota 4,00 in caso di segno X, infine la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria del Sassuolo sarà moltiplicata 3,20 volte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA