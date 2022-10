DIRETTA/ Sassuolo Salernitana video streaming tv: Dionisi per svoltare, ma Nicola…

DIRETTA SASSUOLO SALERNITANA: ALLENATORI A CONFRONTO

Avvicinandoci alla diretta di Sassuolo Salernitana, sembra doveroso spendere qualche parola anche sugli allenatori Alessio Dionisi e Davide Nicola. Il Sassuolo resta una costante verso la metà della classifica, sarebbe interessante scoprire se sia possibile osare anche qualcosa di più, anche in termini di qualità di gioco anche se naturalmente in questo senso Dionisi ha dovuto lavorare per assorbire il contraccolpo delle pesanti partenze di Raspadori e Scamacca in attacco.

Positivo senza ombra di dubbio è invece il lavoro di Nicola alla guida della Salernitana: dopo la “miracolosa” salvezza dello scorso maggio – quasi una tradizione ormai per un esperto in materia come Nicola – l’obiettivo era naturalmente quello di riuscire a fare bene fin dall’inizio del campionato e per il momento dobbiamo dire che la Salernitana ci sta riuscendo. A chi sorriderà la partita di oggi al Mapei Stadium? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SASSUOLO SALERNITANA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Salernitana sarebbe più correttamente una diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN, dal momento che questa sarà una delle sette partite della giornata di Serie A trasmessa in esclusiva dall’emittente che ha i diritti per l’intero campionato, dunque il match sarà visibile su dispositivi (televisioni compresse) che siano dotati di connessione Internet.

RISULTATO APERTO!

Sassuolo Salernitana, diretta dall’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi (storica prima volta di un arbitro donna) al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 2 ottobre 2022, per la quarta giornata di Serie A. Uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Sassuolo Salernitana potrebbe essere per i padroni di casa di Alessio Dionisi l’occasione per salire in una posizione di classifica davvero molto interessante, dal momento che gli emiliani sono già a quota 9 punti dopo la vittoria in extremis sul campo del Torino.

Attenzione però alla Salernitana di Davide Nicola, che arriva dalla sconfitta casalinga contro il Lecce che tuttavia è stata la prima vera delusione per i campani, in precedenza autori di un ottimo inizio di campionato, come dimostrano i 7 punti già raccolti da una Salernitana che punta certamente a una stagione più tranquilla della precedente, quando arrivò all’ultima giornata una salvezza sportivamente miracolosa. Ecco perché sarà una sfida intrigante, siamo curiosi di scoprire cosa succederà nella diretta di Sassuolo Salernitana…

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SALERNITANA

Andiamo adesso a scoprire qualcosa in più sulle probabili formazioni per la diretta di Sassuolo Salernitana. I padroni di casa emiliani devono fare i conti con una lista di assenti piuttosto lunga, nella quale spicca Berardi, quindi Dionisi dovrebbe affidarsi a questi titolari nel suo modulo 4-3-3: Consigli in porta; difesa a quattro con Toljan, Ayhan, Ferrari e Rogerio da destra a sinistra; Maxime Lopez perno di un centrocampo con Frattesi e Thorstvedt o Matheus Henrique come mezzali; infine Kyriakopoulos avanzato con l’altro esterno Laurentiè nel tridente ai fianchi del centravanti Pinamonti.

La risposta della Salernitana potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-5-2. Tenuti presenti i problemi fisici di Ribery e Fazio, andiamo a disporre Lovato (o Gyomber), Daniliuc e Bronn nella retroguardia a tre davanti al portiere Sepe; ecco poi una folta mediana a cinque per la Salernitana con Maggiore perno fra le due mezzali L. Coulibaly (o Bohinen) e Vilhena, Candreva come esterno destro e Mazzocchi a sinistra. Infine in attacco i titolari potrebbero essere Piatek e Dia, con Bonazzoli prima alternativa.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo pure al pronostico su Sassuolo Salernitana in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede favoriti i padroni di casa emiliani con il segno 1 a quota 1,95, mentre sarebbero molto simili le quote in caso di vittoria esterna della Salernitana (segno 2 a 3,65 volte la posta in palio) oppure di pareggio (segno X a 3,75).

