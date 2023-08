Diretta/ Sassuolo Sampdoria Primavera streaming video e tv. Emiliani ambiziosi (25 agosto 2023)

Sassuolo Sampdoria, in diretta venerdì 25 agosto 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato Primavera 1. Si apre la nuova stagione per due formazioni che partono sulla carta con obiettivi differenti. Ambiziosi gli emiliani dopo il raggiungimento dei play off nella passata annata, chiusasi con la sconfitta contro i futuri campioni d’Italia del Lecce e chiamati dunque a confermarsi anche in questo nuovo campionato.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Morata, terzo ritorno a Torino? Lukaku può restare a Londra (25 agosto 2023)

Apre un nuovo capitolo invece la Sampdoria dopo il cambio societario, un nuovo inizio che potrebbe pesare in termini di riorganizzazione anche per il settore giovanile e la Primavera. Lo scorso anno, nel precedente del 26 febbraio 2023, il Sassuolo ha battuto 2-1 la Sampdoria, da segnalare che i blucerchiati non sono mai riusciti a battere i neroverdi, né in casa né in trasferta, nei precedenti disputati nel campionato Primavera dal 2017 a oggi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Kean pronto a far posto a Lukaku o Berardi? (23 agosto 2023)

DIRETTA SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Sampdoria Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Sassuolo Sampdoria Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ C'è l'accordo per Pavard. Correa verso il Torino (22 agosto 2023)

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA SU SPORTITALIA

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Sampdoria Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Per il Sassuolo, Emiliano Bigica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Theiner, Cinquegrano, Parlato, Loeffen, Pigati, Cannavaro, Caragea, Abubakar, Russo, Leone, Baldari. Risponderà la Sampdoria allenata da David Sassarini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Scardigno, Porzi, Langella, Conti, D’Amore, Pellizzaro, Meloni, Uberti, Leonardi, Pozzato, Ntanda.

SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Sampdoria Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.77, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.











© RIPRODUZIONE RISERVATA