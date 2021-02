Diretta/ Sassuolo Sampdoria (Primavera) streaming video e tv: liguri in alto

DIRETTA SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Sassuolo Sampdoria, in diretta mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 17.00 presso lo stadio Enzo Ricci, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Sempre più in alto la formazione blucerchiata: dopo il fragoroso poker rifilato alla Juventus era arrivato un ko sul campo dell’Atalanta che aveva raffreddato un po’ gli entusiasmi, ma la situazione è tornata positiva dopo il 2-1 rifilata alla Spal seconda in classifica. La Sampdoria si è portata così a una sola lunghezza di distanza dalla coppia delle seconde in classifica, composta proprio dalle seconde e dagli estensi, a -5 dalla Roma capolista. Resta a metà classifica il Sassuolo che dopo il 3-3 contro l’Inter ha messo in fila il secondo pareggio consecutivo. Per due volte in vantaggio, i neroverdi si erano ritrovati sotto ma hanno risposto con il gol di Mattioli che a 5′ dal novantesimo ha evitato la sconfitta: gli emiliani però non riescono a fare bottino pieno da prima della sosta, quando il 3 ottobre scorso riuscirono ad espugnare il campo del Cagliari.

DIRETTA SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Sampdoria Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Sassuolo e Sampdoria Primavera allo stadio Enzo Ricci. I padroni di casa allenati da Emiliano Bigica scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Vitale, Saccani, Pieragnolo, Flamingo, Marginean, Piccinini, Mercati, Artioli, Samele, Manara, Barani. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Felice Tufano con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Avogadri; Aquino, Obert, Yepes, Siatounis, Giordano, Ercolano, Brentan, Prelec, Trimboli, Yayi Mpie.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Sassuolo Sampdoria Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.85 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.30 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 2.40 volte l’importo scommesso.

