Diretta/ Sassuolo Sampdoria (Primavera) streaming video tv: in ritardo

DIRETTA SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA: RISULTATO INCERTO

Sassuolo Sampdoria, in diretta venerdì 17 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Scontro tra due squadre che sono appaiate all’undicesimo posto in classifica a quota 16 punti, assieme al Verona che ha battuto proprio il Sassuolo nell’ultima sfida disputata in campionato. Un ko che ha peraltro interrotto per i neroverdi una serie di quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia.

Diretta/ Sampdoria Torino (risultato finale 2-1): liguri agli ottavi, fuori i granata

La Sampdoria dalla sua è reduce da due sconfitte consecutive subite contro Roma e Milan, entrambe con il punteggio degli 0-2. Nonostante qualche acuto estemporaneo i blucerchiati sono lontani dalla continuità di rendimento che aveva permesso loro di ottenere il primo posto nella regular season. Al momento entrambe le squadre sono chiamate a rincorrere un cambio di passo per ottenere almeno la qualificazione ai play off, con il sesto posto comunque al momento lontano 2 sole lunghezze.

DIRETTA/ Sassuolo Lazio (risultato finale 2-1): che traversa Basic!

DIRETTA SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Sampdoria Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Sassuolo Sampdoria Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Per il Sassuolo, Emiliano Bigica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vitale; Pieragnolo, Paz, Mirando, Flamingo; Zenelaj, Aucelli, Daniels; Estevez, Arcopinto, Abubakar. Risponderà la Sampdoria allenata da Felice Tufano con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Saio, Migliardi, Aquino, Samotti, Bonfanti, Somma, Di Stefano, Pozzato, Bontempi, Polli, Chilafi.

Diretta/ Verona Sassuolo Primavera (risultato finale 1-0) streaming: la decide Grassi

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Enzo Ricci, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA