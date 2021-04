Diretta/ Sassuolo Sampdoria (Serie A) streaming video DAZN: neroverdi in serie-sì

DIRETTA SASSUOLO SAMPDORIA: FORMAZIONI IN SALUTE!6

Sassuolo Sampdoria, in diretta sabato 24 aprile 2021 alle 20.45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. I neroverdi si presentano all’appuntamento in serie-sì, dopo 3 vittorie consecutive ottenute contro Benevento, Fiorentina e Milan. Risultati che hanno riportato il Sassuolo a -6 dalla Roma settima in classifica, lasciando ancora aperta una minima speranza di qualificazione in Europa che sembrava sfumata fino a qualche settimana fa.

Certo sarà dura ma la vittoria in casa del Milan con doppietta di Raspadori ha regalato agli emiliani grande entusiasmo: anche la Sampdoria però è in un buon momento. I blucerchiati hanno messo in fila due vittorie consecutive contro Verona e Crotone e grazie a questi risultati ha superato proprio gli scaligeri al nono posto in classifica. Passi avanti che possono consolidare l’obiettivo dichiarato dal tecnico di Ranieri di piazzare la Samp nel lato sinistro della classifica, nella top 10 del campionato, anche se l’ottavo posto occupato proprio dal Sassuolo è comunque lontano ancora 7 lunghezze.

DIRETTA SASSUOLO SAMPDORIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Sampdoria sarà garantita sul canale DAZN 1, numero 209 della piattaforma Sky, per gli abbonasti che abbiano attivato la corrispondente opzione. Altrimenti, ecco che il match sarà diffuso in diretta streaming video per i propri abbonati dalla piattaforma DAZN, che ad ogni giornata di campionato trasmette infatti tre partite di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SAMPDORIA

Le probabili formazioni della sfida tra Sassuolo e Sampdoria presso il Mapei Stadium. I padroni di casa allenati da Roberto De Zerbi scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Raspadori. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Claudio Ranieri con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Gabbiadini, Keita.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Sassuolo Sampdoria, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite per questa partita di Serie A. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.05 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.55 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 3.50 volte quanto avrete deciso di puntare.

