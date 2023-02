Diretta/ Sassuolo Sampdoria streaming video tv: momento no (Primavera)

DIRETTA SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Sassuolo Sampdoria, in diretta domenica 26 febbraio 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato Primavera 1. Momento no per entrambe le squadre: dopo 2 sconfitte consecutive il Sassuolo è tornato almeno a muovere la classifica con l’ultimo pareggio interno col Napoli, uno 0-0 che ha evidenziato comunque ancora i problemi offensivi dei neroverdi che non vanno a segno da 3 partite consecutive.

La Sampdoria invece nell’ultima sfida disputata è stata costretta a cedere in casa al Lecce, mentre in mezzo alla settimana è arrivato un k0 in trasferta in casa dell’Inter in Coppa Italia. Nel match d’andata pareggio per 1-1 in casa dei blucerchiati tra le due compagini, il 17 dicembre 2021 il Sassuolo ha vinto l’ultimo precedente interno contro la Sampdoria nel campionato Primavera col punteggio di 3-2.

SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Sampdoria Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio in diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Sampdoria Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Per il Sassuolo, Emiliano Bigica schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zacchi; Martini, Cannavaro, Miranda, Pieragnolo; Abubakar, Casolari, Leone; Bruno; Gori, Russo. Risponderà la Sampdoria allenata da Felice Tufano con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tantalocchi, Miettinen, Peretti, Villa, Savio, Pozzato, Paoletti, Segovia, Conti, Malagrida, Montevago.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Sampdoria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











