Diretta Sassuolo Spal/ Streaming video DAZN: partita intrigante al Mapei (Serie A)

Sassuolo Spal, diretta dal signor Maurizio Mariani, domenica 22 settembre 2019 alle ore 12.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di Serie A 2019-2020. Domenica diametralmente opposta per le due formazioni emiliane, la scorsa. Da una parte il Sassuolo, dopo la brillante prestazione contro la Sampdoria, è caduto in casa della Roma incassando 4 reti in meno di mezz’ora. Pesante debacle addolcita solo in parte dalla doppietta di Domenico Berardi che, a quota 5 gol, si è preso per il momento la testa della classifica cannonieri in Serie A. Al contrario la Spal ha invece sorriso per la prima volta in questa stagione con una gran rimonta in casa contro la Lazio, battuta 2-1 grazie ai gol di Petagna e Kurtic. Ossigeno prezioso per la classifica della squadra allenata da Semplici, che era partita con due sconfitte subite contro Atalanta e Bologna.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo Spal, domenica 22 settembre 2019 alle ore 12.30, si potrà seguire in diretta tv esclusiva solo con un abbonamento Sky, che trasmetterà la partita sul nuovo canale numero 210 del satellite, ovvero DAZN1. Per tutti gli abbonati ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app DAZN, oppure tramite pc al sito dazn.it.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SPAL

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate inSassuolo-Spal, domenica 22 settembre 2019 alle ore 12.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sfida valevole per la quarta giornata di Serie A. 4-3-3 per il Sassuolo allenato da Roberto De Zerbi in campo con: Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Traore, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel. Risponderà la Spal allenata da Leonardo Semplici con un 3-5-2: Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Di Francesco

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala il Sassuolo come favorito per la conquista dei tre punti contro la Spal. Vittoria casalinga offerta a una quota di 2.00, pareggio quotato 3.30 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 3.80. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 1.80 per l’over 2.5 e di 2.00 per l’under 2.5.



