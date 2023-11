DIRETTA SASSUOLO SPEZIA/ Video streaming tv: dominio emiliano nei precedenti (Coppa Italia 2 novembre 2023)

DIRETTA SASSUOLO SPEZIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Sassuolo Spezia ci presenta un totale di dieci precedenti: gli ultimi sei di questi sono andati in scena in Serie A, poi ne abbiamo due in Serie B e due anche in Coppa Italia, sempre per il terzo turno e per la precisione nel 2017 e 2019. Il quadro è totalmente a favore del Sassuolo: sette vittorie e due pareggi a fronte do una sola vittoria dello Spezia, che è arrivata però al Mapei Stadium nel febbraio 2021. Era la stagione da neopromossa per la squadra ligure, che aveva timbrato un colpo davvero bello: in panchina ovviamente c’era Vincenzo Italiano che sfidava Roberto De Zerbi, sembra passato un secolo ma in ogni caso i gol del ribaltone, dopo il vantaggio di Francesco Caputo, li avevano segnati Martin Erlic (che oggi indossa l’altra maglia) e Emmanuel Gyasi.

Diretta/ Sassuolo Lecce Primavera (risultato finale 2-1): vittoria neroverde all'ultimo! (29 ottobre 2023)

In Coppa Italia ha sempre vinto il Sassuolo: nell’agosto 2019, la sfida più recente, aveva deciso Hamed Traoré dopo 8 minuti. Per quanto riguarda l’ultima vittoria assoluta dei neroverdi, coincide con l’ultima sfida giocata al Mapei Stadium: ancora ad agosto, ma stavolta per la terza giornata di Serie A. Successo firmato da Domenico Berardi, che aveva trasformato un calcio di rigore al 71’ minuto di gioco. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Sassuolo Bologna (risultato finale 1-1): derby in parità (Serie A, 28 ottobre 2023)

DIRETTA SASSUOLO SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Spezia sarà garantita da Mediaset: anche in questa stagione, come già l’anno scorso, le grandi emozioni della Coppa Italia sono appannaggio di questa emittente e dunque l’appuntamento con la partita di oggi sarà in chiaro, precisamente su Italia 1. Va naturalmente ricordato che, in assenza di un televisore, sarà possibile assistere al match anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti riferirsi al sito di Mediaset Infinity oppure attivare la relativa app di SportMediaset, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI SASSUOLO SPEZIA SU MEDIASET PLAY

Diretta/ Spezia Cosenza (risultato finale 0-0): pareggio giusto in Liguria (Serie B, 28 ottobre 2023)

PARTITA INCERTA!

Sassuolo Spezia sarà diretta dal signor Luca Zufferli: si gioca alle ore 18:00 di giovedì 2 novembre presso il Mapei Stadium, ed è valida per i sedicesimi di Coppa Italia 2023-2024. Siamo ancora in gara secca, dunque con la possibilità di tempi supplementari e rigori; una sfida che nelle ultime tre stagioni ci ha fatto compagnia in Serie A e che oggi pende nettamente dalla parte del Sassuolo, che nel massimo campionato sta facendo discretamente e nel turno appena trascorso ha ottenuto un pareggio contro il Bologna, ma ha già battuto Juventus e Inter (a San Siro).

Lo Spezia invece ha avuto difficoltà nel suo ritorno in Serie B, come confermato dal pareggio a reti bianche contro il Cosenza: per i liguri una classifica che non rispecchia i valori della squadra e dunque ora bisognerà provare ad aumentare i giri del motore, intanto Massimiliano Alvini è stato confermato ma la situazione viene comunque monitorata. Aspettando che la diretta di Sassuolo Spezia ci faccia compagnia, proviamo a ipotizzare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre in campo, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SASSUOLO SPEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Ci aspettiamo una rivoluzione in Sassuolo Spezia, almeno da parte di Alessio Dionisi: nel suo 4-2-3-1 il portiere dovrebbe essere Cragno (ma occhio anche a Pegolo), in difesa invece Viti può giocare al fianco di Ruan Tressoldi con due terzini che possono essere Marcus Pedersen a sinistra e magari il giovane Missori sull’altro versante. In mezzo al campo non c’è Matheus Henrique ed è out anche Obiang: possibile conferma per Thortsvedt ma più probabile vedere Lipani e Racic, con Volpato che invece sarebbe trequartista centrale stretto tra Castillejo, che agirebbe a destra, e Ceide impiegato a sinistra. Qui se la gioca anche Defrel, mentre come prima punta o il francese o Samuele Mulattieri.

Alvini deve pensare al campionato, dunque anche nello Spezia ragioniamo sul turnover: Zoet in porta, difesa a tre con Hristov, Bertola e Gelashvili (o Serpe) mentre ad avanzare a centrocampo sulle corsie laterali possono essere Elia a destra e Joao Moutinho dall’altra parte. In mezzo dovrebbe esserci Ekdal, ancora squalificato in Serie B; con lui uno tra Cassata, Kouda, Candelari e Cipot. Sulla trequarti possibile ritorno di Verde, davanti invece quasi certamente avremo Luca Moro, da vedere chi tra Antonucci, Francesco Pio Esposito e Krollis lo affiancherà.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Sassuolo Spezia, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra neroverde ha un valore che corrisponde a 1,57 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 4,25 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ligure – vi farebbe guadagnare 5,50 volte l’importo investito con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA