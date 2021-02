DIRETTA SASSUOLO SPEZIA/ Video streaming tv: ci sono pochi precedenti

In merito ai precedenti della diretta di Sassuolo Spezia si può parlare di sole altre 5 partite considerando anche le gare al Picco di La Spezia. Il bilancio è clamorosamente in favore dei neroverdi che hanno sempre vinto con 3 gare al Mapei Stadium e 2 in trasferta. La prima volta a Reggio Emilia risale al febbraio del 2013 in una gara di Serie B terminata 3-2. I padroni di casa erano passati in vantaggio dopo appena 10 minuti con una rete di Catellani. In 17 minuti però gli ospiti riuscivano a ribaltarla con Sansovini e Pichlmann. Nella ripresa però i padroni di casa erano in grado in 6 giri di orologio di pareggiare su rigore con Terranova e di siglare la rete della vittoria di Bianchi. Le altre due gare giocate in casa dagli emiliani sono entrambe di Coppa Italia giocate tra l’agosto del 2017 e del 2019. Nel primo caso si parla di un 2-0 grazie ai gol di Missiroli e Berardi. Nel secondo di un match deciso da un gol al nono di Traore. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA SASSUOLO SPEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Spezia sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky Sport, perché si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse in esclusiva da Sky. Di conseguenza, gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto come di consueto da Sky Go tramite sito e app.

DIRETTA SASSUOLO SPEZIA

Sassuolo Spezia, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 6 febbraio 2021, perché è uno dei numerosi anticipi della ventunesima giornata di Serie A. Desta curiosità la diretta di Sassuolo Spezia innanzitutto perché i neroverdi di Roberto De Zerbi cercheranno di tornare alla vittoria: parlare di crisi sarebbe davvero ingeneroso per un Sassuolo che è ottavo con 31 punti, ma senza dubbio nelle ultime settimane gli emiliani sono stati meno convincenti e dunque serve una ripartenza, tornando alla vittoria in una giornata sulla carta favorevole al Sassuolo dopo il pareggio in extremis con il Cagliari. Attenzione però allo Spezia di Vincenzo Italiano, che sta sicuramente andando oltre quelle che erano le aspettative di inizio stagione sulla ‘cenerentola’ ligure. Lo Spezia però arriva dalla sconfitta casalinga contro l’Udinese, dunque cercherà di tornare a fare punti per tenere lontana la zona più calda: ci riuscirà già in Sassuolo Spezia?

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SPEZIA

Leggiamo adesso insieme qualche notizia circa le probabili formazioni di Sassuolo Spezia. In attacco, considerato che Berardi non è al top, il Sassuolo potrebbe schierare Traorè, Djuricic e Boga in appoggio al centravanti Caputo nel tradizionale 4-2-3-1 di Roberto De Zerbi. Squalificato Lopez, a centrocampo dovrebbe dunque trovare spazio Obiang o in alternativa Magnanelli, mentre in difesa dovrebbe essere Marlon a prendere il posto dell’indisponibile Chiriches. Nello Spezia invece la difesa dovrebbe vedere Erlic al posto dell’acciaccato Terzi, mentre in cabina di regia si prevede un ballottaggio fra Agoumè e Ricci e in attacco il tridente potrebbe vedere titolari Gyasi, Galabinov e Farias, con Verde prima alternativa. Gli assenti però sono tanti: Pobega, Nzola e Saponara su tutti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Sassuolo Spezia in base alle quote dell’agenzia Eurobet. I neroverdi partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,87, mentre poi si sale a quota 3,65 in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,10 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria dello Spezia.



