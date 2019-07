Diretta Sassuolo Sudtirol/ Risultato live: De Zerbi gioca un’altra amichevole

Sassuolo Sudtirol è un’amichevole che la squadra neroverde affronta alle ore 18:00 di sabato 27 luglio 2019, nel corso della sua preparazione estiva: Roberto De Zerbi alza la posta affrontando una squadra di Serie C, che abbiamo già visto impegnata in queste prime amichevoli di luglio e che soprattutto da due stagioni sembra aver fatto il salto di qualità, riuscendo a centrare i playoff di categoria facendo strada nel torneo. Naturalmente il Sassuolo rimane favorito per una partita che sarà qualcosa in più di una sgambata, per valutare tutti i componenti della rosa e provare a scaricare un po’ degli allenamenti. Gambe pesanti e caldo non aiuteranno a velocizzare i ritmi della gara, ma in ogni caso staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Sassuolo Sudtirol di cui adesso possiamo andare a presentare le probabili formazioni, almeno per quanto riguarda le scelte di De Zerbi.

DIRETTA STREAMING VIDEOE TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Sudtirol, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa sui canali del nostro Paese; questo significa che non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire questa partita, e allora per tutte le informazioni utili potrete rivolgervi agli account che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SUDTIROL

In Sassuolo Sudtirol De Zerbi dovrebbe presentare una squadra tra le migliori possibili: in porta dovremmo allora vedere Consigli, davanti a lui Gravillon arrivato dall’Inter potrebbe fare coppia con Gian Marco Ferrari senza dimenticarsi di Magnani, che quest’anno dovrebbe essere titolare senza discussioni vista la rapida crescita che ha avuto. A centrocampo il perno schierato davanti alla difesa potrebbe essere ancora Magnanelli; Duncan e Locatelli possibilmente saranno le due mezzali con l’ex del Milan che tecnicamente si occuperà della cabina di regia partendo da una posizione leggermente defilata, nel tridente offensivo Domenico Berardi e Boga sono favoriti per agire sugli esterni dando supporto alla prima punta, qui a giocarsi la maglia sono in tanti e non è escluso che per questa amichevole possa essere Matri ad andare in campo dal primo minuto.



