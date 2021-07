Diretta Sassuolo Sudtirol/ Streaming video tv: sfida agli altoatesini in amichevole

DIRETTA SASSUOLO SUDTIROL: UN’AMICHEVOLE INTRIGANTE

Sassuolo Sudtirol si gioca in diretta dallo stadio di Vipiteno, alle ore 18:00 di sabato 24 luglio: prosegue la preparazione estiva della squadra neroverde, che in attesa degli eroi degli Europei e degli altri nazionali si testa nuovamente contro una avversaria davvero interessante, perché il Sudtirol anche nella stagione passata è stato in lotta per la promozione e, fino a poche giornate dal termine, ha concretamente sperato di vincere il girone B di Serie C e volare direttamente nel campionato cadetto.

Alla fine è caduto ai playoff, e ora riparte: sarà davvero interessante capire se gli altoatesini avranno ancora lo sprint giusto pur avendo cambiato allenatore, ma ora i riflettori vanno puntati giustamente sul Sassuolo e un Alessio Dionisi che è l’osservato speciale. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Sassuolo Sudtirol, aspettando che si giochi possiamo certamente fare una valutazione circa le possibili scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni dell’amichevole.

DIRETTA SASSUOLO SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, la diretta tv di Sassuolo Sudtirol non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: l’amichevole non viene trasmessa e dunque non potrete seguirla nemmeno attraverso un servizio di diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo come sempre di riferirvi agli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, solitamente quelli più aggiornati riguardano le pagine di Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SUDTIROL

Nel 4-2-3-1 di Dionisi – per ora il modulo su cui l’allenatore sembra voler puntare – per Sassuolo Sudtirol potremmo rivedere una formazione simile a quella che ha rifilato 8 gol al Bressanone, ma noi vogliamo puntare sull’ipotesi che il tecnico mischi le carte: dunque in porta avremo Consigli, davanti a lui Chiriches e Marchizza (senza dimenticarsi di Peluso) possono comporre la coppia centrale di difesa con Paz e Kyriakopoulos, oppure Toljan e Rogério, ad agire come terzini per provare giustamente due esterni in tandem. A centrocampo Maxime Lopez potrebbe essere titolare insieme a Bourabia, eventualmente può anche avanzare la sua posizione sulla trequarti dove però la sensazione è quella di un Djuricic titolare, al centro (in ballottaggio con Hamed Traoré) oppure a sinistra – e se la vedrebbe con Boga – dove già De Zerbi lo aveva provato. Poi Manzari che potrebbe essere confermato a destra, come prima punta puntiamo su Scamacca più che su Caputo, con staffetta invertita rispetto alla prima amichevole.

