Diretta/ Sassuolo Torino (Primavera) streaming video tv: granata in crisi

DIRETTA SASSUOLO TORINO PRIMAVERA: IL TORO TENTA IL COLPACCIO!

Sassuolo Torino, in diretta venerdì 2 aprile 2021 alle ore 17.00 presso lo stadio Enzo Ricci, sarà una sfida valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Granata con l’acqua alla gola nelle ultime sfide, la sosta dopo la pesante sconfitta in casa della Lazio ha lasciato il Toro da solo al penultimo posto in classifica, al momento costretto alla retrocessione diretta anche se c’è praticamente ancora tutto il girone di ritorno da giocare. Il Sassuolo però naviga verso posizioni più alte di classifica e senza ombra di dubbio non sarà un cliente facile, i neroverdi restano infatti agganciati al sesto posto assieme a Milan, Atalanta e Genoa ma sono arrivati alla sosta con una sconfitta, il ko di Empoli che è stata peraltro soltanto la terza sconfitta stagionale per gli emiliani, solo la Roma capolista ha fatto meglio finora in termini di sconfitte subite. Il Toro però non vince da 5 partite di campionato consecutive e sta soffrendo troppo in difesa, reparto da migliorare per riuscire a uscire dalla zona retrocessione.

DIRETTA SASSUOLO TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Torino Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Sassuolo e Torino Primavera presso lo stadio Enzo Ricci. I padroni di casa allenati da Emilian0 Bigica scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Vitale; Saccani, Flamingo, Piccinini, Pieragnolo; Marginean, Aucelli, Artioli; Mattioli, Manara, Samele. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marcello Cottafava con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Sava, Portanova, Aceto, Kryeziu, Spina, Procopio, Todisco, Larotonda, Cancello, Oviszach, Vianni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Sassuolo e Torino Primavera, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.50 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 4.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 5.10 volte la posta scommessa.

