Diretta/ Sassuolo Torino (Primavera) streaming video tv: neroverdi in risalita

DIRETTA SASSUOLO TORINO PRIMAVERA: èADRONI DI CASA FAVORITI

Sassuolo Torino, in diretta venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 16.30 presso lo stadio Enzo Ricci, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Neroverdi in risalita dopo un inizio di campionato difficile, domenica scorsa è arrivata finalmente la prima vittoria in campionato per la squadra allenata da Emiliano Bigica, che è riuscita a passare sul campo del Cagliari grazie a una rete messa a segno da Samele, abbandonando così almeno momentaneamente l’ultimo posto in classifica lasciato al Milan.

Dall’altra parte il Toro è reduce da un pareggio 2-2 in casa del Genoa, gara divertente ma in cui i giovani granata non sono riusciti a trovare il guizzo per fare bottino pieno. Il Torino Primavera è comunque a metà classifica a quota 7 punti, la difesa resta il tallone d’Achille per gli uomini di Coppitelli con 7 reti al momento incassate ma c’è comunque ottimismo per una squadra che ha saputo, anche contro avversari blasonati, sapersi tirare fuori da situazioni difficili.

DIRETTA SASSUOLO TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Torino Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Sassuolo Torino Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci. Per il Sassuolo, Emiliano Bigica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vitale, Pieragnolo, Flamingo, Zenelaj, Paz, Ferrara, Mata, Aucelli, Miranda, Samele, Abubakar. Risponderà il Torino allenato da Federico Coppitelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Milan, Pagani, Savini, Anton, Di Marco, Baeten, Garbett, Angori, Reali, Rosa, Zanetti, Toledo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Enzo Ricci di Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.



