DIRETTA SASSUOLO TORINO/ Video streaming Rai: i neroverdi per il bis al Viareggio

DIRETTA SASSUOLO TORINO: NELL’ALBO D’ORO

Mentre aspettiamo la diretta di Sassuolo Torino, finale del Torneo di Viareggio 2023, possiamo fare un tuffo nella storia di emiliani e granata in questa classica manifestazione. Per il Sassuolo poca tradizione, però molte soddisfazioni, dal momento che i neroverdi emiliani hanno vinto due delle ultime quattro edizioni disputate del Torneo di Viareggio: nel 2017 contro l’Empoli e poi nel 2022, dopo due anni di interruzione per la pandemia, contro i nigeriani dell’Alex Transfiguration, in entrambi i casi imponendosi ai calci di rigore, quindi siamo a tre finali su cinque.

Ottima tradizione invece per il Torino, che ha vinto la Viareggio Cup per ben sei volte, anche se dobbiamo osservare che il periodo di gloria fu per i granata fra gli anni Ottanta e Novanta al Torneo di Viareggio, che conquistarono nelle edizioni 1984, 1985, 1987, 1989, 1995 e 1998. Vi sono poi anche tre finali perse per il Torino, ma la più recente risale al 2002, quindi è tempo di riannodare i fili della storia… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SASSUOLO TORINO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE, VIAREGGIO CUP 2023

La diretta tv di Sassuolo Torino, finale della Viareggio Cup 2023, sarà visibile in chiaro per tutti oggi pomeriggio su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. Di conseguenza, questo significa che sarà disponibile anche una diretta streaming video di Sassuolo Torino, garantita naturalmente tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI SASSUOLO TORINO SU RAIPLAY

SASSUOLO TORINO: GRANDE FINALE DELLA VIAREGGIO CUP

Sassuolo Torino, diretta dall’arbitro Davide Ghersini presso lo stadio “Ferracci” di Torre del Lago, si giocherà con calcio d’inizio alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, lunedì 3 aprile, e sarà la finale della Viareggio Cup 2023. Siamo dunque arrivati al momento della partita che incoronerà la squadra vincitrice dell’edizione numero 73 del Torneo di Viareggio, per i neroverdi emiliani sarebbe un prestigioso bis consecutivo dopo il successo dell’anno scorso mentre per il Torino c’è nel mirino il settimo successo, che però sarebbe il primo del XXI secolo.

La diretta di Sassuolo Torino sarà la finale della Viareggio Cup 2023 naturalmente in base al verdetto delle due semifinali di sabato pomeriggio, che hanno visto in primis il Sassuolo battere la Fiorentina con un netto 3-1 al termine di un match nel quale i viola solo negli ultimi minuti hanno almeno salvato l’onore con il gol della bandiera; poi nella seconda semifinale ecco il successo di misura contro il Bologna che ha promosso in finale pure il Torino. Adesso dunque c’è in palio il titolo, siamo particolarmente curiosi di scoprire che cosa ci offrirà la diretta di Sassuolo Torino.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO TORINO

Diamo adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni per la diretta di Sassuolo Torino. Per i neroverdi emiliani di mister Pedone possiamo considerare il 4-2-3-1 come modulo di riferimento, giocando ogni due giorni non si può escludere il turnover ma di base lo schieramento può essere questo: Theiner in porta; davanti a lui la difesa a quattro composta da Parlato, Corradini, Di Bitonto e Piantedosi; in mediana la coppia formata da Lolli e Foresta; sulla trequarti Cinquegrano a destra, Mata in posizione centrale e Loporcaro a sinistra, a sostegno del centravanti Ajayi.

La risposta del Torino di Antonino Asta, una leggenda per i granata, potrebbe prevedere Brezzo in porta; Rettore, Makadji, Gallea e Roszak potrebbero essere i quattro titolari in difesa; Della Vecchia e De Marco sono invece i favoriti per agire sulla mediana, mentre il reparto offensivo potrebbe essere composto da Perciun, Vaiarelli e Capac sulla trequarti alle spalle del centravanti Corona, ma ci sono diverse alternative di valore e allora attenzione, perché il Torino ha avuto ancora meno ore di recupero rispetto alla semifinale.











