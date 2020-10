Diretta Sassuolo Torino/ Streaming video tv: De Zerbi vede il primato! (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO TORINO: GIAMPAOLO A RISCHIO!

Sassuolo Torino si gioca in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, e va in scena alle ore 20:45 di venerdì 23 ottobre: la partita è il primo anticipo nella 5^ giornata di Serie A 2020-2021, un match tra due squadre che sulla carta avrebbero lo stesso obiettivo (la salvezza) ma che in questo momento stanno attraversando periodi opposti. Benissimo il Sassuolo, che si sta rivelando una macchina da gol: i neroverdi, dopo il poker sul campo del Bologna, hanno il secondo miglior attacco del campionato e soprattutto sono secondi in classifica, all’inseguimento del Milan. Difficile che possa durare con questa intensità, ma intanto Roberto De Zerbi si gode i frutti di un lavoro serio e che è stato sviluppato nel tempo; il Torino invece sembra non avere un capo o una coda, al netto della qualità dei suoi elementi sta faticando enormemente e ha sempre perso in questo avvio di stagione, aspettando di recuperare la partita contro il Genoa. La diretta di Sassuolo Torino dunque sarà già fondamentale per il futuro di Marco Giampaolo; adesso andiamo a leggere quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, nella lettura approfondita delle probabili formazioni.

DIRETTA SASSUOLO TORINO IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Torino sarà trasmessa dai canali di Sky Sport: sarà questa emittente a mandare in onda la partita, riservata dunque in esclusiva ai suoi abbonati che potranno assistervi anche con il supporto di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone, ovvero in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, servizio fornito dall’emittente che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO TORINO

In Sassuolo Torino De Zerbi ritrova Defrel e Magnanelli: il capitano potrebbe essere impiegato per uno spezzone in mezzo al campo, stesso discorso per il francese che però ha davanti a sé Hamed Traoré. A spostarsi a sinistra sarebbe dunque Djuricic, con Domenico Berardi ovviamente confermato a destra; la prima punta sarà lo straordinario Caputo di questo periodo, a comporre la mediana in mezzo al campo avremo invece Locatelli e Bourabia con una difesa nella quale Muldur prende il posto di Toljan frenato dal Coronavirus, poi Kyriakopoulos a sinistra e la coppia centrale davanti a Consigli formata da Chiriches e Gian Marco Ferrari.

Nel 4-3-1-2 di Marco Giampaolo c’è sempre Federico Bonazzoli ad affiancare Belotti in attacco, mentre il trequartista designato rimane Verdi; cambiano poco i granata nonostante gli scarsi risultati, dunque a centrocampo vedremo sempre Rincon operare in cabina di regia con Meité che sarà la mezzala di fisico e interdizione e Linetty che proverà a inserirsi negli spazi. La difesa si compone di due centrali che saranno Bremer e Nkoulou, vista la positività di Izzo; Vojvoda viene confermato terzino destro con Ricardo Rodriguez che invece opera sull’altro versante del campo, naturalmente il portiere sarà sempre Sirigu.

QUOTE E PRONOSTICO

Studiamo il pronostico su Sassuolo Torino andando a leggere quali siano le quote previste dall’agenzia Snai. Il segno 1 regola la vittoria dei padroni di casa e vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,53 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 5,50 volte la puntata che accompagna il segno 2 per l’affermazione degli ospiti. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,75 volte quanto investito con questo bookmaker.

