Diretta Sassuolo Trento streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole della squadra neroverde.

DIRETTA SASSUOLO TRENTO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Stiamo per vivere la diretta Sassuolo Trento e questo certamente ci dà l’occasione per raccontare della squadra di Serie C, che gioca in terza divisione dal 2021 quando al primo colpo (arrivava dall’Eccellenza) ha ottenuto la promozione. Tornato tra i professionisti, il Trento si è dovuto immediatamente salvare e lo ha fatto superando il playout contro la Giana Erminio, vincendo entrambe le partite; poi ha ottenuto un’altra permanenza in Serie C e nelle ultime due stagioni ha centrato i playoff, con il record del settimo posto pochi mesi fa.

Calciomercato Sassuolo News/ Saltata la cessione di Laurienté, il punto su Volpato e Adli (20 luglio 2025)

Tuttavia in entrambi i casi è stato eliminato al primo turno, e curiosamente sempre perdendo contro l’Atalanta U23: due anni fa a Caravaggio per 3-1, nell’ultimo campionato invece al Briamasco per 2-1. Quest’anno arriverà un nuovo salto di qualità, superando l’ennesima asticella? Lo scopriremo insieme, e questo potrebbe arrivare anche da come si riuscirà a gestire le amichevoli estive; vale anche per Fabio Grosso e i suoi neroverdi appena tornati in Serie A e dunque mettiamoci comodi senza perdere altro tempo, finalmente qui è tutto pronto e la diretta Sassuolo Trento può davvero prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Calciomercato Sassuolo News/ Stankovic guida il centrocampo, Sebulonsen il nuovo terzino (18 luglio 2025)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE SASSUOLO TRENTO

La diretta Sassuolo Trento non potrà essere seguita: questa informazione riguarda sia la trasmissione sui canali della tv che un’eventuale possibilità in diretta streaming video.

SASSUOLO TRENTO: NEROVERDI ANCORA IN CAMPO!

La diretta Sassuolo Trento va in scena alle ore 18:00 di mercoledì 23 luglio 2025, si tratta della seconda amichevole estiva per gli emiliani che, tornati in Serie A dopo appena un anno, vogliono chiaramente tornare ad aprire un ciclo importante come era stato il primo di sempre, durato ben 11 stagioni.

Un Sassuolo che ha ambizioni, e che a differenza delle altre due neopromosse ha scelto la strada della continuità: confermato Fabio Grosso come allenatore, adesso il campione del mondo 2006 si dovrà testare al piano di sopra sapendo che non sarà semplice, ma anche che la rosa è di primo livello.

DIRETTA/ Sassuolo Real Vicenza (risultato finale 5-0): Pierini e Alvarez chiudono i conti (15 luglio 2025)

Intanto il Sassuolo ha disputato la prima amichevole e ha battuto 5-0 il Real Vicenza; adesso si tratta di andare ad affrontare una squadra come il Trento che da qualche anno è in Serie C, si alza dunque la difficoltà ma è chiaro che non sia il risultato la cosa più importante nella partita di oggi.

Scopriremo presto quello che succederà nella diretta Sassuolo Trento, aspettandone l’inizio possiamo provare a fare qualche rapida considerazione sulle scelte da parte di Grosso almeno come undici di partenza.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO TRENTO

Volendo provare a capire quali siano le scelte nella diretta Sassuolo Trento, utilizziamo come punto di partenza quanto abbiamo visto contro il Real Vicenza. Grosso ha utilizzato un 4-4-2 che diventava di fatto un 4-2-4, avanzando parecchio la posizione dei due esterni Domenico Berardi e Volpato e tenendo conto che oggi a giocare titolari potrebbero essere Pierini e Ciervo, come attaccanti per ora c’è solo l’imbarazzo della scelta e allora andiamo con Agustin Alvarez e Mulattieri, ma dallapanchina si possono alzare Pinamonti, tornato alla base, e Skjellerup così come Luca Moro e Flavio Russo.

Il Sassuolo insomma è molto ben fornito se guardiamo il pacchetto avanzato, e infatti quasi certamente qualcuno uscirà prima che cominci il campionato; a centrocampo abbiamo Thorstvedt e Ghion ma anche Caligara e Boloca, in difesa invece Grosso sta provando a puntare sul recupero di Romagna, che clamorosamente non ha mai giocato in quasi quattro anni, e potrebbe dargli ancora una maglia al fianco di Muharemovic o Macchioni, con Yeferson Paz e Pieragnolo a correre sulle corsie laterali e un’altra staffetta in porta con Satalino titolare, per poi lasciare spazio a Turati.