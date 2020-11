Diretta/ Sassuolo Udinese (Serie A) streaming video tv: i neroverdi sognano

DIRETTA SASSUOLO UDINESE: DE ZERBI PUNTA LA VETTA!

Sassuolo Udinese, venerdì 6 novembre 2020 alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà un match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. I neroverdi stanno vivendo il miglior avvio di campionato in Serie A della loro storia, sognando il primato lontano solo 2 lunghezze dopo l’impresa di Napoli. Nonostante le assenze infatti la squadra di De Zerbi ha espugnato il San Paolo, ottenendo la quarta vittoria nelle prime 6 partite di un avvio di stagione memorabile, col Sassuolo che sembra sempre più una macchina perfetta. In più gli emiliani possono vantare il miglior attacco della Serie A fino a questo momento, 3 gol a partita e 18 reti complessive: il calendario offre un’occasione perché l’Udinese invece continua a soffrire, una vittoria e cinque ko per i friulani che a parte l’impegno interno contro il Parma non sono riusciti finora a collezionare vittorie. Un problema da risolvere, altrimenti la panchina di Gotti potrebbe saltare dopo settimane in cui il tecnico bianconero è parso sulla graticola.

DIRETTA SASSUOLO UDINESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Udinese sarà esclusiva dei canali satellitari della piattaforma Sky, perché si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A visibili appunto solamente su Sky. Inoltre per gli abbonati sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto come di consueto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO UDINESE

Le probabili formazioni di Sassuolo Udinese, sfida che andrà in scena presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Roberto De Zerbi con un 4-2-3-1: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Defrel, Traore, Boga; Raspadori. Gli ospiti guidati in panchina da Luca Gotti schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Musso; Becao, De Maio, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Sassuolo Udinese grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 1.90, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.80, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 3.75 la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA