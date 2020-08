Diretta Sassuolo Udinese/ Streaming video tv: chi chiude meglio? (Serie A)

Sassuolo Udinese, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, è in programma alle ore 20.45 di questa sera, domenica 2 agosto 2020, per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Arriviamo alla diretta di Sassuolo Udinese con ben poco da chiedere per le squadre di Roberto De Zerbi e Luca Gotti, che proveranno dunque a divertirci senza troppe preoccupazioni. Il Sassuolo ha anche l’obiettivo di assicurarsi l’ottavo posto, comunque significativo perché è il primo dietro le big: il trionfo per 5-0 contro il Genoa di mercoledì sera è un chiaro messaggio sulla forma dei neroverdi, una delle migliori squadre dopo la ripartenza del campionato. Stagione dunque eccellente per il Sassuolo, ma anche l’Udinese sta bene: la sconfitta contro un Lecce più motivato ha chiuso una striscia di tre vittorie consecutive (Juventus compresa) che hanno garantito ai bianconeri friulani una più che meritata salvezza anticipata. Sassuolo e Udinese hanno dunque tutte le capacità necessarie per regalarci una bella partita di fine campionato, chi saprà coronarla con una vittoria per chiudere nel migliore dei modi?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SASSUOLO UDINESE

La diretta tv di Sassuolo Udinese sarà garantita sui canali della piattaforma satellitare, dal momento che si tratta di una delle sette partite della giornata di Serie A trasmesse in esclusiva da Sky. Questo significa che pure la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati, tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO UDINESE

Leggiamo adesso le probabili formazioni di Sassuolo Udinese, tenendo conto che ci potrebbe essere spazio per chi ha giocato meno. Di certo Roberto De Zerbi dovrà fare a meno dello squalificato Obiang, mentre in difesa gli unici giocatori già certi del posto sembrano essere Consigli e Marlon. In mediana invece dovremmo avere la coppia Locatelli-Magnanelli, lasciando gli altri dubbi in attacco, dove scalpitano i giovani Raspadori e Traoré, ma sono in ballo anche Djuricic e Haraslin, oltre ovviamente a Berardi e Caputo, i quali punteranno a ritoccare ulteriormente i loro numeri. Nell’Udinese, Luca Gotti ha tre giocatori (Troost-Ekong, Becao e De Maio) per due maglie in difesa, mentre si segnalano anche i ballottaggi Sema-Zeegelaar come esterno sinistro nel centrocampo a cinque (modulo 3-5-2) e soprattutto il dubbio fra Okaka e Nestorovski per affiancare in attacco Lasagna, che sembra certo della maglia da titolare.

PRONOSTICO E QUOTE

Consideriamo infine il pronostico su Sassuolo Udinese secondo le quote offerte dall’agenzia Eurobet. Partono favoriti i padroni di casa emiliani, infatti il segno 1 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,35 in caso di segno 2 per la vittoria esterna dell’Udinese e fino a 3,60 volte la posta in palio sul segno X naturalmente in caso di pareggio al Mapei Stadium.



