Diretta/ Sassuolo Udinese streaming video tv: friulani sorprendenti (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO UDINESE: PARTITA EQUILIBRATA

Sassuolo Udinese, in diretta domenica 11 settembre 2022 alle ore 15.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la 6^ giornata di Serie A. Friulani sorprendenti in avvio di campionato, dopo la sconfitta sul campo del Milan l’Udinese non ha perso più e ha messo in fila tre vittorie consecutive contro Monza, Fiorentina e Roma, col 4-0 alla squadra di José Mourinho tra le migliori prestazioni dei friulani nell’ultimo decennio.

Diretta/ Sassuolo Fiorentina streaming video tv: ottima partenza (Primavera)

Anche il Sassuolo sembra in grado di dire la sua in questo campionato, dopo aver fermato il Milan sul pari in casa i neroverdi hanno pareggiato anche sul campo della Cremonese, due 0-0 consecutivi con l’attacco che sta probabilmente soffrendo l’assenza di Berardi. Il 7 maggio scorso Sassuolo e Udinese hanno pareggiato 1-1 l’ultimo precedente a Reggio Emilia. Il 2 agosto 2020 i friulani hanno vinto per l’ultima volta in casa dei neroverdi di misura 0-1, il 25 settembre 2016 con un gol di Defrel il Sassuolo ha vinto per l’ultima volta nel confronto.

Diretta/ Udinese Empoli Primavera (risultato finale 0-2): gran colpo dei toscani!

COME VEDERE LA DIRETTA SASSUOLO UDINESE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Sassuolo Udinese non sarà una di quelle che per questa 6^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Sassuolo Udinese sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

Diretta Sampdoria Sassuolo Primavera (risultato finale 1-1): un punto a testa!

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO UDINESE

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Udinese, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il Sassuolo, Alessio Dionisi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. Risponderà l’Udinese allenata da Andrea Sottil con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Silvestri; Perez, Becao, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Udinese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.

© RIPRODUZIONE RISERVATA