Diretta Sassuolo Udinese, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Mapei Stadium per la quinta giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA SASSUOLO UDINESE, SQUADRE REDUCI DA UN KO

La diretta Sassuolo Udinese è il lunch match previsto per domenica 28 settembre 2025 alle ore 12:30. Presso il Mapei Stadium-Città del Tricolore andranno in campo due formazioni che non hanno certo sorriso negli ultimi giorni visti i risultati ottenuti recentemente. Entrambe le compagini sono appunto reduci da KO rimediati in campionato.

In particolare, i padroni di casa arrivano dalla sconfitta di San Siro patita contro l’Inter a causa dell’autogol di Muharemovic propiziata da Carlos Augusto. Si è infatti rivelata inutile la rete siglata nel finale da Cheddira ed anche in Coppa Italia le cose non sono andate meglio nell’impegno disputato durante la settimana.

I neroverdi sono stati battuti nettamente sempre in trasferta ma dal Como, dimostrandosi incapaci di reagire alla doppietta di Jesus Rodriguez ed alla rete segnata da Douvickas. Dopo aver detto addio a questa competizione, adesso gli emiliani cercheranno di riscattarsi contro l’Udinese che è stata annichilita in casa dal Milan nello scorso weekend.

Il 3 a 0 subito dai rossoneri è stato solo parzialmente cancellato dal successo in Coppa contro il Palermo, squadra che milita però nel campionato di Serie B. I friulani, staccato il pass per gli ottavi di finale, vogliono adesso migliorare i sette punti sin qui già guadagnati meritatamente dall’inizio dell’annata calcistica.

DIRETTA SASSUOLO UDINESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

C’è un’unica soluzione per poter seguire coi propri occhi la diretta Sassuolo Udinese senza recarsi allo stadio. Bisogna infatti essere iscritti alla piattaforma a pagamento DAZN se si vuole davvero vedere questa partita che sarà disponibili per gli abbonati sul sito oppure sull’applicazione dedicata.

DIRETTA SASSUOLO UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 4-3-3 impostato schierando Muric fra i pali, Coulibaly, Idzes, Muharemovic e Doig in difesa, Vranckx, Matic e Koné nel mezzo, Berardi, Pinamonti e Laurienté davanti è la possibile soluzione che verrà impiegata da mister Fabio Grosso se si ipotizzano le probabili formazioni della diretta Sassuolo Udinese. Il tecnico Runjaic non dovrebbe invece abbandonare il canonico 4-4-2 con Sava in porta, Ehizibue, Kristensen, Solet e Zemura sulla linea difensiva, Atta, Karlstorm, Piotrowski, Ekkelenkamp in mediana con Zaniolo e Davis in attacco dall’inizio.

DIRETTA SASSUOLO UDINESE, LE QUOTE

Almeno secondo quanto proposto da Sisal, i bookmakers sembrano credere nella vittoria dei padroni di casa se si guardano le quote relative all’esito finale della diretta Sassuolo Udinese. I neroverdi vengono dati vincenti a 2.35 mentre i bianconeri hanno qualche chances in più di trionfare rispetto a quelle riguardanti il pareggio. Il segno x è quotato appunto a 3.25 mentre il segno 2 è infine fissato a 3.10.