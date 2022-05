Diretta Sassuolo Udinese/ Streaming video tv: senza obiettivi (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO UDINESE: SQUADRE APPAIATE IN CLASSIFICA

Sassuolo Udinese, in diretta sabato 7 maggio alle ore 18:00 dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, è valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. I neroverdi sono reduci dalla pesante sconfitta subita al Diego Armando Maradona di Napoli, dove hanno perso 6-1 contro gli azzurri. La squadra di Alessio Dionisi, vorrà quindi riscattare il pesante KO subito nell’ultimo turno e rilanciarsi in classifica dopo le 4 sconfitte subite nelle ultime 5 partite.

DIRETTA/ Sassuolo Juventus Primavera (risultato finale 2-2) video tv: pari e patta!

L’Udinese arriva alla gara del Mapei Stadium dopo aver perso alla Dacia Arena contro l’Inter, partita terminata con il punteggio di 1-2. La compagine di Gabriele Cioffi, nonostante una buona prestazione non è riuscita a contenere le offensive nerazzurre. L’Udinese occupa la tredicesima posizione in classifica con 43 punti, a tre lunghezze di distanza dall’avversario odierno, e vuole chiudere nel migliore dei modi la stagione.

Diretta/ Udinese Inter (risultato finale 1-2): decidono le reti di Perisic e Lautaro

DIRETTA SASSUOLO UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Sassuolo Udinese di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO UDINESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Sassuolo Udiense, le quali si affronteranno nella gara valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. L’allenatore dei neroverdi, Alessio Dionisi, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-2-3-1. Ecco la probabile formazione titolare del Sassuolo per la gara contro l’Udinese: Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER/ Quote: Nahuel Molina vs Perisic, che duello!

L’allenatore dell’Udinese, Gabriele Cioffi, dovrebbe rispondere schierando la sua squadra con il modulo 3-5-2. In attacco confermata la coppia composta da Deulofeu e Pussetto. Questa la probabile formazione dei friulani, in vista della trasferta del Mapei Stadium, in cui affronterà il Sassuolo: Silvestri; Rodrigo Becao, Pablo Marì, N. Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Pussetto.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Sassuolo Udinese di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Secondo i pronostici, i neroverdi sono leggermente favoriti per la vittoria, infatti il segno 1, abbinato al successo del Sassuolo è quotato 2.40. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene proposto a 3.65. Mentre la vittoria al Mapei Stadium dell’Udinese, con il segno 2, è quotata 2.80.

© RIPRODUZIONE RISERVATA