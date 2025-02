Diretta Sassuolo Verona Primavera, la situazione delle due squadre

La diretta Sassuolo Verona delle 15.00 sarà valida per il ventiquattresimo turno del Campionato Primavera e vedrà scontrarsi due ottime squadre che stanno disputando una stagione ottima anche se con risultati finora diversi.

I padroni di casa sono una delle formazioni dominanti della competizione e vorranno tornare a guidare la classifica dopo questa partita, occupano ora il 3° posto con 46 punti a -3 dalla capolista, gli ospiti invece stanno lottando per riuscire ad entrare nei playoff a fine stagione e occupano l’8° posto con 33 punti – 4 dal 6° e ultimo valido per la seconda parte della stagione.

Il Sassuolo si presenta alla partita dopo una vittoria 1-3 contro l’Udinese mentre il Verona arriva da un pareggio 1-1 contro un Empoli in inferiorità numerica.

Diretta Sassuolo Verona Primavera, le probabili scelte dei tecnici

Per l’importante partita i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il 4-3-1-2 dell’ultima partita scelto da mister Emiliano Bigica, Scacchetti in porta, G. Benvenuti e T. Benvenuti i due esterni bassi con Corradini e Macchioni come difensori centrali, Lopes, Frangella e Seminari in mezzo al campo, Bruno trequartista ad agire alle spalle della coppia offensiva Minta e Sandro.

Gli ospiti invece confermeranno il 3-5-2 del tecnico Paolo Sammarco con Magro tra i pali, Nwanege, Kurti e Nwachukwu in difesa, Agbonifo e De Battisti gli esterni, con Szimionas, Riva e Pavanti a completare il centrocampo, Vermesan in coppia con Monticelli come riferimenti offensivi.

Diretta Sassuolo Verona Primavera, dove seguire la partita

Seguire la diretta Sassuolo Verona del Campionato Primavera sarà semplice e possibile per tutti quelli che sono interessati, infatti basterà andare su Sportitalia o collegarsi sulla loro piattaforma di streaming Sportitalia o sul loro sito sportitalia.it

Diretta Sassuolo Verona Primavera, il possibile esito della sfida

La diretta Sassuolo Verona è una gara che sulla carta ha un netto favorito nei padroni di casa che stanno facendo un altro campionato rispetto alla grande maggioranza delle altre formazioni della competizione e che sono riusciti ad uscire in maniera ottimale del momento di difficoltà dello scorso mese, gli avversari però sono una squadra ostica e ben organizzata e soprattutto che vuole raggiungere i playoff.

Il Verona potrebbe dare quindi filo da torcere al Sassuolo e magari riuscire anche a strappare un pareggio anche se è difficile che i neroverdi non portino a casa il bottino completo.