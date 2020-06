Diretta Sassuolo Verona/ Streaming video DAZN: al Mapei sognando l’Europa (Serie A)

Sassuolo Verona, che verrà diretta dal signor Giua, va in scena alle ore 19:30 di domenica 28 giugno: siamo nella 28^ giornata della Serie A 2019-2020, il massimo campionato prosegue senza soste e per entrambe le squadre questa è già la terza partita dalla ripartenza post-lockdown. Sia i neroverdi che l’Hellas dovevano infatti recuperare il 25^ turno; poi sono state impegnate nell’infrasettimanale, con risultato alterni. Il Sassuolo si è confermato l’autentica nemesi dell’Inter, riuscendo a portare a casa un pazzo 3-3 dalla sfida di San Siro; un pareggio che se non altro ha allontanato ancor più la zona retrocessione e dato fiducia agli uomini di Roberto De Zerbi. Il Verona invece ha perso al Bentegodi la sfida della verità, quella contro il Napoli: il sesto posto si è allontanato forse definitivamente, il Parma ha operato il sorpasso e adesso la classifica parla di nono posto. Sempre ottimo rispetto a quello che era l’obiettivo originario, ma il rischio può essere quello di calare sensibilmente e sarebbe un gran peccato. Non resta che valutare quello che succederà nella diretta di Sassuolo Verona; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco facciamo una rapida analisi di quelle che sono le scelte dei due allenatori, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Verona non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: la partita di Serie A infatti è un’esclusiva della piattaforma DAZN, e dunque riservata ai suoi abbonati. Il servizio prevede la visione dei 90 minuti attraverso la diretta streaming video, cioè attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; in alternativa si può utilizzare direttamente una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO VERONA

Sarà 4-2-3-1 classico per De Zerbi in Sassuolo Verona: Toljan non recupera e dunque sarà ancora Muldur a giocare come terzino destro, con Kyriakopoulos favorito su Rogério per la corsia sinistra. Magnani, eroe di San Siro, dovrebbe affiancare Gian Marco Ferrari a protezione di Consigli; poi una mediana nella quale Locatelli e Obiang si riprendono il posto, andando a supportare l’azione della consueta linea di trequarti formata da Domenico Berardi, Djuricic e Boga schierati da destra a sinistra. La prima punta sarà Caputo; qualche timida possibilità per Defrel, ma il gol che l’ex Bari ed Empoli ha segnato mercoledì ha aumentato ancor più il divario tra i due attaccanti.

Nel Verona la tegola è rappresentata dalla squalifica di Faraoni: è Adjapong il maggiore indiziato a prenderne il posto come esterno a destra, per il resto Ivan Juric dovrebbe cambiare poco o nulla. Empereur resta in ballottaggio con Gunter per completare la difesa nella quale Rrahmani e Kumbulla sono certi del posto, Silvestri sarà il portiere e in mezzo al campo opereranno Sofyan Amrabat e Miguel Veloso, le cui caratteristiche si sposano alla perfezione. Lazovic correrà sulla fascia sinistra; Verre e Zaccagni, con Pessina in agguato, scelti come trequartisti per accompagnare Di Carmine, nuovamente in vantaggio su Stepinski.

QUOTE E PRONOSTICO

Sassuolo Verona è una partita il cui pronostico è decisamente incerto: lo sostiene anche l’agenzia Snai, le cui quote sono realmente vicine in termini di guadagno. Il segno 1 per la vittoria dei neroverdi ha un valore di 2,50 volte la cifra investita, mentre per il successo esterno dell’Hellas arriviamo a 2,80 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto; il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,30 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA