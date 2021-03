DIRETTA/ Sassuolo Verona video streaming tv: ci sono 19 precedenti

DIRETTA SASSUOLO VERONA: TESTA A TESTA

Prima di dare la parola al campo per la diretta di Sassuolo Verona, bel match della 27^ giornata, andiamo a curiosare anche nello storico che i due club registrano oggi. Dati alla mano raccontiamo di ben 19 precedenti ufficiali, questi segnati dal 2007 a oggi e per il terzo, secondo e primo campionato nazionale, come anche in Coppa Italia: il bilancio complessivo di tale scontro diretto ci riporta di 9 vittorie degli emiliani e sette affermazioni dei veneti, con 3 pareggi. Possiamo dire che negli ultimi anni la squadra neroverde ha avuto spesso successo contro l’Hellas: negli ultimi 10 precedenti contiamo cinque vittorie del Sassuolo e anche due pareggi. Va infine detto che l’ultimo testa a testa segnato tra Sassuolo e Verona risale naturalmente al turno di andata del campionato della serie A in corso: nell’8^ giornata fa vittoria neroverdi per 2-0, con i gol di Boga e Berardi. (agg Michela Colombo)

DIRETTA SASSUOLO VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Verona sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

DIRETTA SASSUOLO VERONA: EUROPA VICINA?

Sassuolo Verona, in diretta sabato 13 marzo 2021 alle ore 15.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A. Sogni d’Europa per due formazioni che al momento si trovano alla rincorsa del settimo posto, occupato a 43 punti da una Lazio che ha disputato però finora una partita in meno. 38 punti per il Verona che dopo diverse imprese compiute contro le grandi di questo campionato è stato costretto a frenare nell’ultima sfida allo stadio Bentegodi contro il Milan, passato con un secco 0-2 contro gli scaligeri. Il Sassuolo è invece 2 lunghezze indietro gli avversari di turno, con la squadra allenata da De Zerbi che ha frenato un po’ negli ultimi match, perdendo contro l’Udinese dopo i pareggi contro Bologna e Napoli. Per entrambe le squadre l’insidia più grande in questo girone di ritorno potrebbe essere la mancanza di obiettivi, soprattutto se dovessero restare nel limbo di classifica in cui la salvezza è garantita ma nel contempo le posizioni che valgono l’Europa sono troppo lontane.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO VERONA

Le probabili formazioni della sfida tra Sassuolo e Verona al Mapei Stadium. I padroni di casa allenati da Roberto De Zerbi scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Silvestri; Gunter, Ceccherini, Di Marco; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Sassuolo e Verona, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.45 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.10 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.10 volte la posta scommessa.

