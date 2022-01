DIRETTA/ Sassuolo Verona video streaming tv: ci sono 11 precedenti in casa neroverde

DIRETTA SASSUOLO VERONA: I TESTA A TESTA

La diretta di Sassuolo Verona si gioca oggi per la dodicesima volta nella storia in casa emiliana. I padroni di casa guidano il bilancio con cinque vittorie rispetto alle due dei loro avversari mentre sono quattro i pareggi. L’ultimo precedente della scorsa stagione ci porta indietro al marzo 2021 e a una sfida terminata col risultato finale di 3-2. Il primo tempo fu equilibrato con i gol di Locatelli e Lazovic che lasciavano tutto in bilico. Nella ripresa i padroni di casa ritornavano avanti con Djuricic raggiunti stavolta da Dimarco. Due minuti bastarono però ai neroverdi per trovare la strada della vittoria, quando arrivò il gol di Traore.

Gli ospiti terminarono la gara ad alta tensione col rosso diretto a Juric. Il Verona non vince in casa di questo avversario addirittura dal febbraio 2013 in una gara terminata 1-2. Nella ripresa gli scaligeri andarono in doppio vantaggio con un autogol di Manfredini e il raddoppio di Luca Toni. Nel finale Antonio Floro Flores trovò la rete della bandiera per rendere il passivo decisamente meno pesante. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA SASSUOLO VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Sassuolo Verona di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, e sarà disponibile sia sul canale satellitare numero 251, sia sul del canale digitale terrestre. Di conseguenza, è possibile vederla anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso la visione sarà una diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio

SASSUOLO VERONA: PARTITA APERTA!

Sassuolo Verona, in diretta domenica 16 gennaio 2022 alle ore 12.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Lunch match tra due squadre che sognano di compiere un balzo in avanti in zona Europa in questo girone di ritorno. Vorrebbe provarci il Sassuolo che con la cinquina rifilata all’Empoli ha dimostrato, al di là della discontinuità di rendimento, di avere molte frecce al suo arco per provare a rincorrere almeno la settima posizione.

Il Verona invece è reduce dalla doccia fredda della sconfitta interna contro la Salernitana. Un ko amaro per gli scaligeri che avrebbero meritato qualcosa di più per quanto fatto vedere in campo ma hanno commesso errori fatali dal punto di vista difensivo. All’andata il Sassuolo ha vinto 2-3 in casa degli scaligeri alla prima giornata di campionato: 3-2 per i neroverdi anche nell’ultimo precedente al Mapei Stadium, il Verona non vince a Reggio Emilia dallo 0-2 del 25 novembre 2017.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO VERONA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Verona, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il Sassuolo, Alessio Dionisi schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Defrel, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca. Risponderà il Verona allenato da Igor Tudor con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Pandur; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak; Simeone, Caprari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.

