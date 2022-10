DIRETTA SASSUOLO VERONA/ Video streaming tv: sono 22 i precedenti della partita

DIRETTA SASSUOLO VERONA: I TESTA A TESTA

L’arduo compito di chiudere la giornata di Serie A numero 11 appartiene alla diretta di Sassuolo Verona. Le due squadre di, rispettivamente, Dionisi e Bocchetti si sono affrontate ben 22 volte e la gara di lunedì sarà la 23esima volta. La prima gara, complice la giovane età di nascita della rosa neroverde, è datata 2007. Il campionato era di Serie C1 girone A ed il Sassuolo ebbe la meglio rispetto alla formazione gialloblu con un deciso 2-1. Successivi due incontri che il Sassuolo ha portato a casa sempre con lo stesso risultato ma in due campo differenti: 2-0 e 0-2.

La prima vittoria del Verona è datata 2011 ed è stata siglata dagli undici metri da Nicola Ferrari attaccante oggi 39enne. La prima volta in Serie A che le due squadre si sono scontrate, a trionfare fu il Verona con le reti di Martinho e Romulo nel 2-0 allo stadio Bentegodi alla terza giornata di Serie A. Più recentemente il Verona, nell’ultimo scontro ufficiale, ha vinto 2-4 nella sfida, ad oggi con più gol in assoluto d questo incontro. (Agg Marco Genduso)

COME VEDERE LA PARTITA SASSUOLO VERONA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Sassuolo Verona non sarà una di quelle che per questa 11^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Sassuolo Verona sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

SASSUOLO VERONA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Sassuolo Verona, in diretta lunedì 24 ottobre 2022 alle ore 21.00 dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, è una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Una sfida tra le squadre che3 giocano meglio ma anche reduci da un periodo particolarmente negativo.

Il Sassuolo è a metà classifica con 12 punti in dieci giornate, frutto di tre vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. I neroverdi sono reduci da due sconfitte consecutive: 1-2 contro l’Inter e 2-1 contro l’Atalanta. Il Verona, invece, occupa il terz’ultimo posto con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e sette sconfitte. Nell’ultimo turno i gialloblu sono stati sconfitti 1-2 dal Milan.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO VERONA

Sia Dionisi che Bocchetti sono alle prese con qualche ballottaggio, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Sassuolo Verona. Partiamo dai neroverdi, privi dello squalificato Ferrari e degli infortunati Romagna, Muldur, Defrel e Berardi. Il modulo è sempre il 4-3-3: Consigli, Toljan, Erlic, Ayhan, Rogerio, Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt, D’Andrea, Laurientè, Pinamonti. Passiamo adesso al Verona, che dovrà fare a meno di Coppola, Doig, Ilic, Lazovic, Hrustic, Cortinovis e Lasagna. Bocchetti sceglie ancora il 3-4-2-1: Montipò, Hien, Gunter, Ceccherini, Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli, Kallon, Verdi, Henry.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sassuolo Verona vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri forniti dall’agenzia Eurobet: la vittoria del Sassuolo è a 1,97, il pareggio è a 3,55, mentre il successo del Verona è a 3,80. Secondo i bookmakers sarà una gara con emozioni e gol: Under 2,5 a 2,10 e Over 2,5 a 1,65. Simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,57 e 2,25.











