Diretta Sbk 2019/ Superbike, streaming video e tv: Fp1 e Fp2 del Gp d’Argentina

Il Mondiale Sbk è in diretta oggi venerdi 11 ottobre 2019 e fa tappa in America: dopo che la prova francese ha incoronato matematicamente Jonathan Rea Campione del mondo, ora la Superbike si sposta nelle pampas, per la seconda edizione del Gran Premio d’Argentina 2019. Al circuito di San Juan Villicum però la posta in palio in questo penultimo weekend della stagione sarà poca cosa: secondo la classifica ufficiale infatti Rea è primo in vetta e pure Alvaro Bautista sarà il secondo in graduatoria matematicamente: di fatto ci si giocherà il posto solo per il terzo gradino del podio e ma di certo lo spettacolo non ne verrà meno. Pure oggi: come al solito in questo venerdì i motori delle derivate di serie si accenderanno solo per le prime sessioni di prove libere e quindi Fp1 e Fp2, indispensabili per tutti i piloti per prendere confidenza con la pista albiceleste, molto stretta e tecnica, affatto facile da interpretare. Andiamo dunque a presentare questa prima giornata del Gp d’Argentina 2019, quando la Sbk sarà in diretta da San Juan Villiucum per l’ultimo fine settimana del campionato del mondo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che oggi da San Juan Villicum la Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: il venerdì è visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. L’appuntamento dunque sarà oggi dalla pista francese sul canale 208 Sky Sport Motogp, quest’anno la casa ufficiale delle due ruote. La diretta streaming video delle due prove libere in ogni sarà garantita dalla ben nota app Sky Go, riservata ovviamente solamente agli abbonati Sky. Ricordiamo poi che per gli altri appassionati della Superbike il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Sbk e in particolare questo Gp d’Argentina 2019 resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DELLE PROVE LIBERE FP1 E FP2, GP ARGENTINA 2019

In attesa di dare la parola alla pista di San Juan Villucum, a cui la Sbk torna quest’anno dopo solo l’esordio vissuto nella stagione precedente, dobbiamo certo andare a ricordare nel dettaglio anche il programma di questa prima giornata della Superbike per il Gp d’Argentina 2019, tenuto poi ovviamente conto anche del forte fuso orario tra il tracciato albiceleste e l’Italia. Facendo dunque i giusti calcoli veniamo a sapere che in questo venerdi, solitamente dedicato alle prime sessioni di prove libere e quindi Fp1 e Fp2, gli appassionati dovranno fare attenzione a collegarsi nel pomeriggio italiano. Secondo il calendario ufficiale, la giornata odierna della Superbike comincerà alle ore 15.30 in Italia con la prima sessione di prove libere FP1, poi alle ore 20,00 ecco il via alle seconde libere FP2: ciascuna durerà 50 minuti. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue due sessioni di prove libere del venerdì da 45 minuti l’una rispettivamente alle ore 16.30 e 21.00.



