Diretta Sbk 2019/ Superbike, streaming video e tv: Fp1 e Fp2 del Gp Francia

Dopo la bella prova di Portimao, il mondale della Sbk torna in diretta, oggi venerdi 27 settembre 2019, per la prima giornata, solitamente utilizzata per le prove libere di Fp1 e Fp2, del Gp di Francia 2019. La Superbike fa quindi ritorno in questo fine settimana sulla pista di Magny Cours, dove di certo ci attendiamo vere scintille sull’asfalto, Se ben ricordiamo la classifica del mondiale piloti infatti ecco che già in questo weekend il campione in carica della Sbk Jonathan Rea potrebbe avvicinarsi in maniera importante al sui ennesimo titolo iridato: l’occasione è ghiotta, trattandosi pure dell’ultima prova sul continente del mondiale per questa stagione, ma ovviamente Rea non avrà vita facile, fin dalle prove libere di oggi. Primo rivale rimane infatti lo spagnolo della Ducati Alvaro Bautista, che pure solo pochi giorni fa ha annunciato il suo approdo a HRC per la prossima stagione 2020. Siamo quindi ben impazienti di vedere questi due, come pure gli altri protagonisti del mondiale Sbk, oggi in pista a Magny Cours, già per Fp1 e Fp2 del Gp di Francia 2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che oggi da Magny Cours la Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: il venerdì è visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. L’appuntamento dunque sarà oggi dalla pista francese sul canale 208 Sky Sport Motogp, quest’anno la casa ufficiale delle due ruote. La diretta streaming video delle due prove libere in ogni sarà garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Francia 2019 resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DELLE PROVE LIBERE FP1 E FP2, GP FRANCIA 2019

In attesa di dare la parola alla pista francese di Magny Cours è bene ricordare che cosa prevede il programma ufficiale per questa decisiva tappa del mondiale Sbk, l’ultima sul continente europeo per questa stagione. Come ormai ben sappiamo, il venerdì della Superbike sarà naturalmente il giorno delle prime due prove libere, come abbiamo ricordato prima: ecco che cosa ci proporrà nelle prossime ore la diretta Sbk. Secondo i classici orari europei, la giornata odierna della Superbike comincerà alle ore 10.30 del mattino con la prima sessione di prove libere FP1, poi alle ore 15,00 ecco il via alle seconde libere FP2: ciascuna durerà 50 minuti. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue due sessioni di prove libere del venerdì da 45 minuti l’una rispettivamente alle ore 11.30 e 16.00.



