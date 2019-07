Diretta Sbk 2019/ Superbike, streaming video e tv: Fp1 e Fp2 (Gp Gran Bretagna)

Il mondiale Superbike torna protagonista: oggi venerdi 5 luglio infatti si accenderà la diretta della Sbk per il Gran premio della Gran Bretagna 2019, uno degli eventi più attesi di tutto il calendario. Le derivate di serie infatti tornano di scena a Donington park dove tutto è iniziato e l’atmosfera è carica di elettricità: a prescindere dalla storia infatti la tappa sarà un banco di prova prezioso per tuti i protagonisti di questa stagione, da Jonathan Rea qui padrone di casa e autore di una mirabile doppietta a fine giugno a Misano, fino ad Alvaro Bautista, sempre leader della classifica del mondiale piloti. Ma non solo: i riflettori oggi saranno puntati anche su Michael Van Der Mark, di ritorno dal grave infortunio oltre che sui tanti piloti inglesi presenti, da Tom Sykes e Chaz Davies, il quale punta a un nuovo risultato dopo il doppio podio conquistato ad Aragona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che anche oggi da Donintgon la Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: il venerdì è visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. L’appuntamento dunque sarà oggi da Donintgon Park sul canale 204 Sky Sport Arena: piccolo cambiamento di programmazione dunque visto che al soltio canale Sky sport Motogp i riflettori si accenderanno sulla gara tedesca della classe regina. La diretta streaming video in ogni sarà garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp della Gran Bretagna 2019 resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DELLE PROVE LIBERE FP1 E FP2, GP GRAN BRETAGNA 2019

In attesa di dare la parola alla pista inglese di Donington è bene ricordare che cosa prevede il programma ufficiale per questa storica tappa inglese del mondiale Sbk. Il venerdì della Superbike sarà naturalmente il giorno delle prime due prove libere sul circuito britannico: ecco che cosa ci proporrà nelle prossime ore la diretta Sbk. Oggi, venerdì 5 luglio, si apre un weekend che sarà ricchissimo per tutti gli appassionati, che però dovranno fare attenzione alla classica ora di fuso tra Italia e Regno Unito. La giornata della Superbike comincerà alle ore 11.30 del mattino con la prima sessione di prove libere FP1, poi alle ore 16,00 ecco il via alle seconde libere FP2: ciascuna durerà 50 minuti. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue due sessioni di prove libere del venerdì da 45 minuti l’una rispettivamente alle ore 12.30 e 17.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA