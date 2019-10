Diretta Sbk 2019/ Superbike, streaming video e tv: Superpole Race e gara 2 (Gp Qatar)

La Sbk è in diretta da Losail anche oggi, sabato 26 ottobre 2019 per l’ultima giornata e gli ultimi puntamento del Mondiale Superbike 2019. Siamo quindi giunti al momento dei saluti: oggi per il Gp del Qatar infatti verrano disputare disputate Superpole Race e Gara 2 ovvero le ultime occasioni per i protagonisti del campionato delle derivate di serie di mettersi ancora in luce, prima di dover impacchettare tutto e salutarci alla prossima stagione 2020. E’ chiaro quindi che sullo sfondo del deserto ci attendiamo oggi gran fuochi d’artificio. Va poi anche aggiunto che oggi il campionato della Sbk come in generale il motorismo saluta un suo grande protagonista, ovvero Marco Melandri, che celebra il suo addio al mondo delle due ruote, dopo una carriera anche in Motogp davvero straordinaria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv è disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky e anche oggi tutti gli appuntamenti odierni saranno visibile dunque per gli abbonati alla televisione satellitare. Come al solito le principali sessioni, cioè qualifiche e gare, saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp, che dunque da questa stagione è diventato a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo ultimo Gp del Qatar 2019 a Losail resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK: PROGRAMMA E ORARI SUPERPOLE RACE E GARA 2, GP QATAR 2019

Andiamo dunque subito a vedere nel dettaglio come si organizzerà questa ultima gloriosa giornata della stagione 2019 della Sbk sullo scenario di Losail. Eccezionalmente di sabato si svolgeranno gli ultimi appuntamenti del classico weekend, riservati alla domenica, come Superpole Race e Gara 2. Inoltre ricordiamo pure che a Losail stiamo vivendo un weekend caratterizzato da orari evidentemente diversi da quelli europei a causa del fuso orario che ci dividono dall’emirato del Qatar. Oggi, sabato 26 ottobre, la giornata a Losail dunque comincerà alle ore 13.00 italiane del pomeriggio con il warm-up; poi alle ore 15.00 ecco il via alla Superpole Race, infine alle ore 19.00 ci sarà il semaforo verde per gara 2. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà la sua gara alle ore 17.15, dunque in anticipo della gara breve della Superbike.



