Diretta Sbk 2019/ Superbike streaming video tv, prove libere FP1 e FP2 Gp Qatar

La diretta Sbk ci terrà compagnia per l’ultima volta in questa stagione: la Superbike infatti ci propone da oggi il Gp Qatar 2019 sul tracciato di Losail, che ospita il tredicesimo e ultimo Gran Premio del Mondiale Sbk 2019, che ormai già da diverso tempo ha laureato Jonathan Rea campione del Mondo. Due settimane fa eravamo in Argentina, adesso questo tour mondiale si completa con il Gran Premio del Qatar, appuntamento che è anomalo per più di un motivo. Innanzitutto, a Losail si gareggia in notturna; inoltre, tutto il programma è anticipato di un giorno, dunque ecco da oggi le prime sessioni di prove libere, venerdì sarà il giorno di Superpole e gara-1, infine sabato calerà il sipario sull’intera stagione con la Superpole Race ed infine gara-2.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: il giovedì di Losail è visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. L’appuntamento dunque sarà oggi dal Qatar sul canale 208 Sky Sport MotoGp, che da questa stagione è diventato a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Qatar 2019 da Losail resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DELLE PROVE LIBERE FP1 E FP2, GP QATAR

Il giovedì della Superbike sarà naturalmente il giorno delle prime due prove libere sul circuito di Losail, andiamo allora a ricordare che cosa ci proporrà nelle prossime ore la diretta Sbk. Oggi, giovedì 24 ottobre, si apre un weekend che sarà ricchissimo per tutti gli appassionati degli sport motoristici: il Gp Qatar delle derivate di serie da Losail avrà un programma decisamente anomalo sotto tutti i punti di vista, dunque andiamo adesso a ricordare tutti gli appuntamenti. La giornata della Superbike comincerà alle ore 16.00 italiane (quando saranno le 17.00 a Losail) con la prima sessione di prove libere FP1, poi alle ore 19.00 italiane ecco il via alle seconde libere FP2 – ciascuna durerà 50 minuti. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue due sessioni di prove libere del giovedì da 45 minuti l’una rispettivamente alle ore 15.00 e 18.00 (sempre in orari italiani).



