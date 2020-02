Diretta SBK 2020/ Superbike Gp Australia: FP1 e FP2, orario e tempi (Phillip Island)

La diretta della SBK 2020 per il Gran Premio d’Australia Superbike ci riporta al grande appuntamento con il Mondiale motociclistico: nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 febbraio sono in programma FP1 e FP2, vale a dire le prime due sessioni di prove libere della gara inaugurale della stagione. Siamo sul celebre circuito di Phillip Island; Jonathan Rea, reduce dal quinto titolo consecutivo, rilancia a tutti la sfida dalla sella della sua Kawasaki in una stagione che sostanzialmente segue lo stesso regolamento dello scorso anno. Dunque, per il momento FP1 (ore 00:30) e FP2 (05:00, orari da considerarsi di casa nostra) ravviveranno questo venerdì mentre il sabato avremo la terza sessione di libere e gara-1, poi la domenica la SuperPole (che vale per la classifica) e gara-2. Vedremo quello che succederà nella diretta SBK per il Gran Premio d’Australia 2020, non vedevamo l’ora di tornare a vivere le grandi emozioni di questo campionato mondiale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA SBK

La diretta tv della SBK 2020 per il Gran Premio d’Australia Superbike sarà ancora una volta trasmessa dalla televisione satellitare: sarà dunque il canale Sky Sport MotoGp, al numero 208 del decoder, a fornire le immagini a tutti gli abbonati. In alternativa si potrà visitare Eurosport, mentre ci sono due sistemi per la diretta streaming video: l’applicazione Sky Go oppure, per i clienti specifici, la piattaforma Eurosport Player. In entrambi i casi bisognerà ovviamente utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SBK 2020 GP AUSTRALIA SUPERBIKE: IL CONTESTO

La diretta della SBK 2020 inizia dunque dal Gran Premio d’Australia: la nuova stagione della Superbike porta con sé alcune novità che riguardano i piloti. Alvaro Bautista per esempio è passato alla Honda, che ha grandi ambizioni: lo spagnolo, assoluto dominatore all’inizio dello scorso Mondiale (10 vittorie consecutive) ha poi avuto un calo sensibile che ha permesso a Rea – ancora il grande favorito – di fare il pokerissimo di titoli consecutivi, ma resta una grande minaccia e sarà affiancato da Leon Haslam, che del campione del mondo è stato compagno di scuderia e viene sostituito da Alex Lowes. La Ducati, abbandonato Bautista, riparte dalla conferma di un Chaz Davies da cui ci si aspetta il salto di qualità e da Scott Redding, veterano di MotoGp (secondo in Moto2 nel 2013); interessante il progetto della Yamaha che punta su Michael Van der Mark, quarto in classifica l’anno scorso, e sul turco Toprak Razgatloglu che arriva da una stagione fantastica con il Team Kawasaki Puccetti. Tra gli altri nomi di spicco il tedesco Sandro Cortese, con la Kawasaki Factory, Loris Baz che abbiamo visto in MotoGp e poi ovviamente Tom Sykes in sella a una BMW che avrà l’altro veterano Eugene Laverty. Per quanto riguarda gli italiani, ai nastri di partenza ce ne sono appena due: Federico Caricasuolo con la Yamaha Factory, Michael Ruben Rinaldi guiderà invece la Ducati del Team Go Eleven.



