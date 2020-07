Diretta Sbk 2020/ Superbike, streaming video tv Fp1 Fp2: orari e tempi. Gp Spagna

Dopo lunga e trepidante attesa, la Sbk torna in diretta: oggi venerdì 31 luglio 2020 infatti si celebra il primo atto della stagione 2020 della Superbike post pandemia, e davvero siamo impazienti di dare la parola alla pista per le prime sessioni di prove libere, Fp1 e Fp2, del Gran Premio di Spagna 2020, che si svolgerà sul tracciato di Jerez de la Frontera, dedicato ad Angel Nieto. E davvero l’attesa è grande: dopo il primo atto di Phillips Island occorso a fine febbraio, anche la Sbk come tutti gli sport si sono dovuti fermare per lo scoppio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. E come occorso per tante altre discipline, negli ultimi mesi sono stati tanti i dubbi sul fatto che davvero il campionato iridato, che pure ha subito modifiche sostanziali nel suo calendario ufficiale, potesse ripartire in sicurezza. Ma oltre alle tante perplessità e timori, ecco che la Superbike torna a correre e lo fa oggi con le prime prove libere del Gp spagnolo, a cui pure sono tante le novità che ci attendono, come ad esempio il grande ritorno, annunciato solo pochi giorni fa, nel mondiale di un gigante come Marco Melandri, che per la stagione prenderà il posto di Leon Camier in sella alla Barni Racing team.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA SBK

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che oggi da Jerez de la Frontera la Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: il venerdì è visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. L’appuntamento dunque sarà oggi dalla pista spagnola sul canale 208 Sky Sport Motogp, anche quest’anno la casa ufficiale delle due ruote. La diretta streaming video delle due prove libere in ogni sarà garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Spagna 2020 resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK 2020: GLI ORARI DEL GP DI SPAGNA A JEREZ

In attesa di vivere tutte le emozioni in diretta della Sbk per il Gran Premio di Spagna 2020 a Jerez, non possiamo non ricordare a tutti gli appassionati gli orari di questa prima giornata, dedicata alle prove libere, Fp1 e Fp2. Dopo infatti così lunga attesa che il campionato ripartisse, sarà bene rinfrescare la memoria, consapevoli che per fortuna oggi e in tutto il fine settimana non vi saranno problemi di fuso orario tra Spagna e Italia. Dando uno sguardo al programma ufficiale, ecco che oggi la prima sessione di prove libere, Fp1 per la Superbike avrà inizio sulla pista di Jerez de la Frontera alle ore 10.30 e si concluderanno alle ore 11.20: per la Fp2 invece il calendario ci ricorda che le derivate di serie saranno in pista alle ore 15.00 e che la sessione si concluderà con la bandiera a scacchi solo alle ore 15.50. Nota di merito va anche alla WorldSSP, che svolgerà la prima sessione di prove libere alle ore 11.30 e la seconda alle ore 16.00.



