Diretta Sbk 2020/ Superbike streaming video tv: prove libere FP1, FP2 Gp Aragon

La diretta Sbk ci terrà compagnia con il quarto appuntamento di questa sofferta stagione: la Superbike infatti ci propone da oggi il Gp Aragona 2020 sul tracciato del Motorland Aragon di Alcaniz, in Spagna, che ospita appunto il quarto Gran Premio del Mondiale Sbk 2020, che era cominciato sei mesi fa a Phillip Island e poi ha vissuto una lunga interruzione sino alle due prove disputate all’inizio di questo mese di agosto, prima a Jerez e poi nel vicino Portogallo, a Portimao. Ora si resta nella penisola iberica e si torna in Spagna, sul circuito di Aragon che per di più farà doppietta, ospitando un altro Gran Premio anche settimana prossima. Oggi venerdì 28 agosto 2020 si comincerà dunque a girare ad Aragon, naturalmente con le prime due sessioni di prove libere FP1 e FP2, le quali dovranno iniziare a dirci cosa attenderci da questo weekend. A Jerez avevano dominato Scott Redding e la Ducati, ma la settimana seguente a Portimao è stato uno show di Jonathan Rea, che si è preso anche il primato nella classifica del Mondiale Piloti di Superbike con la sua Kawasaki. Dopo un paio di settimane di pausa, a chi sorriderà la diretta Sbk oggi da Aragon?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: il venerdì è visibile solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. L’appuntamento dunque sarà oggi da Aragon sul canale 208 Sky Sport MotoGp, fin dalla scorsa stagione a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Aragona 2020 dal Motorland Aragon di Alcaniz resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DELLE PROVE LIBERE FP1 E FP2, GP ARAGON

Come abbiamo accennato, il venerdì della Superbike sarà naturalmente il giorno delle prime due prove libere sul circuito di Aragon, andiamo allora a ricordare che cosa ci proporrà nelle prossime ore la diretta Sbk. Oggi, venerdì 28 agosto, si apre un weekend che sarà il primo dei due consecutivi in programma al Motorland Aragon nel calendario della Superbike che è stato rivoluzionato dal Coronavirus: andiamo adesso a ricordare tutti gli appuntamenti del venerdì del quarto Gran Premio stagionale. La giornata della Superbike comincerà alle ore 10.30 del mattino con la prima sessione di prove libere FP1, poi alle ore 15.00 ecco il via alle seconde libere FP2 – da notare che la prima durerà 50 minuti, mentre per la seconda sono in programma 45 minuti. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà le sue due sessioni di prove libere del venerdì da 45 minuti l’una rispettivamente alle ore 11.30 e 16.00.



