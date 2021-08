Diretta Sbk 2021/ Superbike streaming video e tv Superpole Race e gara-2

La diretta Sbk del Gp Navarra 2021, che si disputa sul Circuito de Navarra di Los Arcos, nella regione spagnola della Navarra, ci tiene compagnia anche oggi, ultimo giorno del weekend che ci sta regalando il settimo evento della stagione della Superbike, che supera così la propria metà essendo in tutto 13 i Gran Premi in programma. Domenica 22 agosto, ci attendono gli ultimi appuntamenti di questo come sempre intenso weekend del Mondiale Sbk 2021.

Ricordiamo che in questa sofferta stagione abbiamo dovuto aspettare la seconda metà di maggio per assistere al debutto della Superbike, ma adesso si viaggia molto forte (non solo in pista) e di conseguenza con il Gran Premio di Navarra sta cominciando la seconda metà del campionato. La Sbk vede come grandi protagonisti il campione del Mondo in carica Jonathan Rea e i suoi rivali Toprak Razgatlioglu e Scott Redding, che con gli ottimi risultati ottenuti due settimane fa a Most, in Repubblica Ceca, hanno lanciato la sfida a Rea nella classifica del Mondiale Piloti. Oggi, domenica 22 agosto 2021 si scende però in pista e si riparte ancora una volta per nuove emozioni: è il giorno per la diretta Sbk dedicato prima alla Superpole Race e poi naturalmente a gara-2. Già ieri abbiamo vissuto forti emozioni con la Superpole e gara-1 vinta da Redding proprio davanti a Rea e Razgatliouglu, che cosa potrà invece succedere oggi su questo inedito circuito di Navarra?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: tutte le sessioni saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp, anche in questa stagione casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, sempre per gli abbonati. Inoltre, ricordiamo che ci sarà anche una copertura in chiaro su Tv8, canale numero 8 del telecomando, anche se in lieve differita per la Superpole Race, poi live per gara-2. In ogni caso, un valido punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp Navarra 2021 resta poi il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK GP NAVARRA 2021: ORARI SUPERPOLE RACE E GARA-2

La domenica della Superbike sarà dunque il giorno della Superpole Race, gara breve che stabilisce la griglia di partenza di gara-2 ma assegna pure punti validi per la classifica del Mondiale Piloti – da 12 punti per il vincitore fino a un punto per il nono -, poi naturalmente di gara-2, che invece si disputa come da tradizione sulla stessa distanza di gara-1 e assegnando chiaramente punteggio pieno per la classifica iridata. Per quanto riguarda invece gli orari della diretta Sbk, siamo in questo weekend in Navarra e dunque in Spagna, di conseguenza gli appuntamenti sono quelli normali per la maggiore parte dei Gp europei. Oggi, domenica 22 agosto 2021, la giornata sul circuito iberico dunque comincerà come al solito già alle ore 9.00 del mattino con il warm-up; poi alle ore 11.00 ecco il via alla Superpole Race, infine alle ore 14.00 ci sarà il semaforo verde per gara-2. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà la sua gara-2 alle ore 12.30, dunque a seguire la gara breve della Superbike.



