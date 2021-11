Diretta Sbk 2021/ Superbike streaming video tv: gara-1 e gara-2 GP Indonesia

La diretta Sbk del Gp Indonesia 2021 sull’inedito circuito di Mandalika ci tiene compagnia anche oggi, ultimo giorno dell’ultimo weekend della stagione della Superbike, sulla quale dunque proprio oggi, domenica 21 novembre 2021, calerà definitivamente il sipario con un programma ancora più intenso del previsto. Debutto di lusso per questo nuovo Gp Indonesia nel Mondiale Sbk, che infatti vive l’epilogo del duello per la conquista del titolo iridato fra il turco Toprak Razgatlioglu e il britannico Jonathan Rea proprio nel Paese del Sud-Est asiatico.

La serratissima lotta iridata ha vissuto un mese fa in Argentina un weekend globalmente favorevole a Razgatlioglu, ma che aveva ancora lasciato aperti i giochi nella classifica del Mondiale Piloti. Oggi, domenica 21 novembre 2021 ci attendono nuove emozioni: è il giorno per la diretta Sbk dedicato sia a gara-1 e poi naturalmente a gara-2. Tutto questo perché ieri ha “vinto” il maltempo e di conseguenza gara-1 è stata rinviata a oggi sacrificando la Superpole Race, che cosa succederà quindi oggi in una giornata ancora più decisiva del previsto sul circuito di Mandalika?

DIRETTA SBK GP INDONESIA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Va ricordato che la diretta tv della Sbk, anche per il Gp Indonesia 2021, è su Sky Sport MotoGp: sarà questo canale, disponibile al numero 208 del decoder Sky e riservato agli abbonati, a fornire le immagini da Mandalika come del resto succede per ogni appuntamento della Superbike. I clienti della televisione satellitare potranno poi avvalersi del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Le gare però sono visibili anche in chiaro su Tv8 e questa è certamente una possibilità da non perdere per gli appassionati della Superbike.

DIRETTA SBK GP INDONESIA 2021: ORARI GARA-1 E GARA-2

La domenica della Superbike sarà dunque stavolta il giorno sia di gara-1 sia di gara-2, come era normale fino a qualche anno fa. Sacrificata la Superpole Race, perché naturalmente si privilegiano le due gare che assegnano chiaramente punteggio pieno per la classifica iridata che si decide proprio in queste ore. Per quanto riguarda invece gli orari della diretta Sbk, siamo in questo weekend a Mandalika e dunque in Indonesia, di conseguenza gli appuntamenti saranno condizionati da ben sette ore di fuso orario e saranno purtroppo abbastanza scomodi per chi vorrà seguire il gran finale di stagione.

Oggi, domenica 21 novembre 2021, la giornata sul circuito indonesiano dunque comincerà alle ore 2.00 della notte italiana (le 9.00 del mattino locali) con il warm-up; poi alle ore 4.00 ecco il via alla gara-1, infine alle ore 8.00 ci sarà il semaforo verde per gara-2, che dunque prenderà il via alle ore 15.00 di Mandalika. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà la sua gara-2 alle ore 6.30, nel mezzo tra le due gare della Superbike.



